疫市開店賣和牛 麥長青找出路增收入

記者：鍾偉茵

麥包昨日在食店坐鎮，親力親為，老婆及女兒都一齊幫手。麥包稱女兒因疫情未能回澳洲讀書，故齊心搞好店舖，女兒會幫他畫宣傳板，又會將他教煮食物的片段剪接放上網。

淨支出 無收入

他透露決定開店在3個月內落實，最主要朋友做開餐廳熟門路，提議不如代理日本牛肉來港，他覺得在現今這個環境，可以一試。麥包說：「我不斷搵嘢畀自己做，拍攝工作嚴格嚟講去年中已停晒，一路搵唔同出路。好似做網上嘅嘢，但只有支出，無收入，不如試其他嘢，有朋友支持又幫到自己，可以試吓。好多人由疫情開始，習慣留在家，較少出街食飯，大家都好注重衛生，多數在家進食，咁試吓做呢樣嘢，我都學了一些簡單易煮嘅嘢，讓大家返屋企試煮，而且日本烹調較簡單，簡而精，有啲嘢我哋整好晒，人人都可以做大廚，發揮『煮』意。」

遇到好業主減租

他大讚街坊好好，大家好團結，會互相幫襯，他說：「業主又好，啲租平咗啲，𠵱家都係一個時機，危機危機，有危先有機，坐喺度都唔係辦法，要搵條出路先得。」

麥包賣的牛肉直接由日本入貨，由於近日當地水災，輸入較難及可能遲些會貴，他慶幸之前有訂貨，還有些存貨。

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