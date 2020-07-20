與確診麥德羅唱歌游水食飯 劉少君有病徵自覺九成中招

娛樂組

劉少君有份出席麥德羅於7月10日在尖沙嘴酒吧舉行的音樂會，兩人曾合唱。昨日劉少君接受《明報》電話訪問，透露正在酒店等候救護車送入醫院，他有心理準備要留院接受治療一段時間。他稱等待期間心情平靜，沒擔心太多，有病就醫治，視今次為人生經歷。

發冷發熱 呼吸困難

這段時間劉少君少跟家人聯絡，故自疫情爆發後，他由內地回港，在酒店已住了幾個月時間。主要跟他接觸的人就是麥德羅與Apple等，他們唱歌、游水又一起食飯，近半個月來見了起碼7日。問他有什麼病徵？劉少君說：「沒有發高燒，但有時發冷發熱，咳嗽時間好長，感到個肺唔妥，呼吸困難。」

昨日他也有致電麥德羅慰問，笑稱他大大隻應該好快康復。衛生署初時聯絡他安排入隔離營，他自知有病徵，相信九成中招，故要求直接入院，獲工作人員提醒多帶零食乾糧為入院準備。

劉少君稱原本在籌備劇本，現在就帶埋劇本入院。昨晚8時許劉少君聯絡記者，表示等了半日獲告知救護車將會接他往駿洋邨隔離。他表明要入醫院接受治療，待救護員到達時會視乎情况處理。

Apple姐屬低風險感染者

「娛樂圈群組」麥德羅、施匡翹、經理人Apple姐與宣傳人員阿佳先後4人確診留醫，隔離接受治療，其中施匡翹與Apple姐昨日向傳媒透露近况。兩人留院一日仍沒有病徵，接受了深喉唾液檢測、照X光與抽血，Apple姐的新冠肺炎病毒指數很低接近「零」，所有檢查報告都顯示逐漸康復，醫生對她說再觀察後會讓她出院，她屬低風險感染者。

麥德羅病情反覆

Apple姐稱因為一直沒有病徵，她照常工作，直至男友麥德羅確診。她往檢驗才知道自己也確診，已即時通知曾接觸的人往檢驗，她相信施匡翹與阿佳受感染的源頭，有機會是源自他們之間的接觸。

她對旗下歌手與宣傳人員到電台與電視台宣傳，很可能於潛伏期間將病毒散播，十分抱歉。昨日麥德羅的病情略為反覆，早上感呼吸困難，他表示會努力加強意志力對抗病毒。

施匡翹情况穩定

施匡翹表示前日獲通知公司同事確診後，她便到急症室求診，等了5小時獲知確診便入院接受隔離，由於她獨自到醫院，情况很忙亂。由入院前到留院一晚，身體狀况也沒有異樣及病徵，多謝大家關心。現在她的情况穩定，雖然驗血與X光也正常，但今日會再接受檢查，她為染病而令娛樂圈很多人擔心感不好意思。