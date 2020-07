李雪瑩開心家庭再添新成員,女兒Lilia將做家姐,她寫道:「We are excited to share that Lilia will become a little big sister very soon﹗ #Family #Love #Three Becomes Four #Family Of Four #Baby。」李雪瑩曾參演無綫劇《怒火街頭2》、《衝上雲霄II》及《On Call 36小時II》等劇集,於2014年跟無綫解約,出外進修並離開娛樂圈。

娛樂組