【開箱】《生財之藥》中情局前特工解構販毒經濟學

主持人效力CIA十年 離職後著書

《生財之藥》合共6集,每集分別圍繞不同種類的毒品,包括可卡因、合成毒品、海洛英、甲基安非他命、大麻,以及鴉片類藥物。主持人艾美莉絲霍斯(Amaryllis Fox)是前中情局特工,首集開初她已自我介紹。現年39歲的霍斯,父親是經濟學家,專研發展中國家,所以她自幼在不同地方生活;在英國牛津大學修讀國際法最後一年,發生911事件,帶給她無比震撼,遂開始着手結合大批歷史數據,根據演算法推斷出下次的恐襲時間,因而引起美國中央情報局(CIA)關注,年僅22歲已獲邀加入CIA,成為歷來最年輕的女特工之一,並效力了10年,專責調查反恐方面有關大殺傷力武器的工作。她離職後著書《Life Undercover: Coming of Age in the CIA》,影視串流平台Apple TV+買下版權拍成劇集,並宣布由「Marvel隊長」貝兒娜森(Brie Larson)演繹霍斯的角色。

霍斯在《生財之藥》揭露販毒生意背後的經濟推動力。從哥倫比亞追蹤種植可卡因的農夫,到深入緬甸叢林找尋冰毒流向,挖掘當前鴉片類藥物危機的根源,並調查在美國新合法的大麻市場所帶來的效應等。

到哥倫比亞緬甸等地採訪

記得十多年前爾冬陞執導、劉德華和吳彥祖主演的港片《門徒》,也觸及海洛英市場已走到夕陽,但只是輕輕掠過當中的供應鏈及經濟運作。作為紀錄片集,《生財之藥》做了更多資料蒐集和採訪工作,擔任不同崗位的毒販,都戴上頭套受訪,看到的片段,聲音經過特別處理。以第1集為例,哥倫比亞毒販的「一條龍」服務,主持霍斯訪問了經濟學教授,後者以宜家家俬為對比例子,認為兩者有相似之處,都是從原材料開始,納入為營運其中一環。霍斯又深入哥倫比亞山區,其中一個小鎮,八成居民從事毒品相關工作,在商言商,以利潤為大前提,他們根本也無從選擇;諷刺的是,收入也相當微薄,當製成品運送到美國,價格已上升數以十倍計。其實當地政府亦大力打擊毒品源頭,曾經利用直升機大灑化學物質落提煉可卡因的古柯樹,及後發現可能致癌,所以改為派軍人上山把古柯樹連根拔起,成效自然十分緩慢,軍人也大嘆這工作很辛苦。

第4集談到甲基安非他命,攝製隊抵達緬甸,探究當地複雜歷史及地緣政治,如何讓這種毒品成為東南亞地區製作與分銷的發源地。看完這影集會發現,這場橫跨數十年而不休止的「毒戰」牽連甚廣,難以輕易解決。