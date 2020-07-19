【開箱】《生財之藥》中情局前特工解構販毒經濟學

主持人效力CIA十年 離職後著書

《生財之藥》合共6集，每集分別圍繞不同種類的毒品，包括可卡因、合成毒品、海洛英、甲基安非他命、大麻，以及鴉片類藥物。主持人艾美莉絲霍斯（Amaryllis Fox）是前中情局特工，首集開初她已自我介紹。現年39歲的霍斯，父親是經濟學家，專研發展中國家，所以她自幼在不同地方生活；在英國牛津大學修讀國際法最後一年，發生911事件，帶給她無比震撼，遂開始着手結合大批歷史數據，根據演算法推斷出下次的恐襲時間，因而引起美國中央情報局（CIA）關注，年僅22歲已獲邀加入CIA，成為歷來最年輕的女特工之一，並效力了10年，專責調查反恐方面有關大殺傷力武器的工作。她離職後著書《Life Undercover: Coming of Age in the CIA》，影視串流平台Apple TV+買下版權拍成劇集，並宣布由「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）演繹霍斯的角色。

霍斯在《生財之藥》揭露販毒生意背後的經濟推動力。從哥倫比亞追蹤種植可卡因的農夫，到深入緬甸叢林找尋冰毒流向，挖掘當前鴉片類藥物危機的根源，並調查在美國新合法的大麻市場所帶來的效應等。

到哥倫比亞緬甸等地採訪

記得十多年前爾冬陞執導、劉德華和吳彥祖主演的港片《門徒》，也觸及海洛英市場已走到夕陽，但只是輕輕掠過當中的供應鏈及經濟運作。作為紀錄片集，《生財之藥》做了更多資料蒐集和採訪工作，擔任不同崗位的毒販，都戴上頭套受訪，看到的片段，聲音經過特別處理。以第1集為例，哥倫比亞毒販的「一條龍」服務，主持霍斯訪問了經濟學教授，後者以宜家家俬為對比例子，認為兩者有相似之處，都是從原材料開始，納入為營運其中一環。霍斯又深入哥倫比亞山區，其中一個小鎮，八成居民從事毒品相關工作，在商言商，以利潤為大前提，他們根本也無從選擇；諷刺的是，收入也相當微薄，當製成品運送到美國，價格已上升數以十倍計。其實當地政府亦大力打擊毒品源頭，曾經利用直升機大灑化學物質落提煉可卡因的古柯樹，及後發現可能致癌，所以改為派軍人上山把古柯樹連根拔起，成效自然十分緩慢，軍人也大嘆這工作很辛苦。

第4集談到甲基安非他命，攝製隊抵達緬甸，探究當地複雜歷史及地緣政治，如何讓這種毒品成為東南亞地區製作與分銷的發源地。看完這影集會發現，這場橫跨數十年而不休止的「毒戰」牽連甚廣，難以輕易解決。