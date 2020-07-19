三浦春馬自縊 終年30歲 家中留遺書

雖然新冠肺炎在東京大爆發，前日三浦春馬仍需開工，估計是為4日前他在社交媒體宣布演出TBS電視台新劇《錢的盡頭是愛情的開始》，正式投入拍攝工作。不過，由於三浦春馬無故缺席兼失聯，工作人員於是在下午1時抵達其位於東京港區的寓所，結果在衣櫃內發現他的屍體。

死因詳情待警方公布

日媒引述警方消息稱，初步斷定三浦春馬死於自殺，但詳情有待警方調查後正式公布。三浦春馬所屬事務所亦發表聲明：「事件仍在調查中，稍後有進一步消息，將會向大家報告。」

1990年生於日本茨城縣的三浦春馬，童星出身，1997年憑NHK晨間劇《亞久里》出道，直至2006年跟志田未來演出日劇《14歲的媽媽》，飾演搞大初中女生肚皮的男同學，表現令人刮目相看。

與多名「女神」傳緋聞

翌年三浦春馬跟新垣結衣合演電影《戀空》，鬧出戲假情真，刺激票房大收39億日圓（約2.8億港元）之餘，三浦春馬更贏得有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院獎最佳新人獎，2014年再憑《永遠的0》奪得同一頒獎禮的最佳男配角，演技備受肯定。除了新垣結衣外，三浦春馬亦曾跟圈中多名「女神」傳緋聞，包括2013年被目擊與蒼井優共晉早餐兼放狗，2016年傳與舞蹈家菅原小春同居，二人穿著情侶T恤的家中合照更在網上瘋傳。前年有狗仔隊偷拍到三浦春馬與同門師妹、曾與周杰倫合演《說好不哭》MV的「J女郎」三吉彩花一起回家，感情生活多彩多姿。

新片原定周四開畫

三浦春馬死訊曝光後，他參演新片《信用欺詐師：公主篇》將於本周四開畫，會否因此延期或者安排悼念活動？暫時仍未有公布。另外，他跟《小偷家族》女星松岡茉優合演TBS新劇《錢的盡頭是愛情的開始》，亦將於9月首播，相信電視台很快宣布易角。至於他的遺作，則是明年上映的電影《群青戰記》。