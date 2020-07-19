施匡翹成首宗香港確診藝人 經理人劉麗萍麥德羅齊中招 娛樂圈大恐慌

劉麗萍（Apple姐）公司發言人昨日證實Apple姐、麥德羅、施匡翹確診新冠肺炎，謝高晉與蔣嘉瑩到醫院接受檢測。Apple姐表示沒有病徵，所以呼籲與他們有緊密接觸的人士盡快做測試。

施匡翹本月8日與雷深如、蔣嘉瑩及謝高晉一同演出音樂會，她近日到過無綫做音樂節目，上周四（16日）亦到新城電台做節目，前日在社交網上載健身相。宣傳人員阿佳亦曾到電台及電視城，因此引起病毒傳播恐慌。

麥德羅服藥後仍發燒喉嚨痛

麥德羅接受《明報》訪問，他氣若游絲表示日前發燒、喉嚨痛和肚瀉，睇醫生經檢查後證實「中招」，「星期三（15日）開始不舒服發高燒，看了醫生，星期五（17日）下午接到醫院電話，叫我執拾日用品，零時有專車接載到醫院隔離治療。我今（昨）日吃了藥好一點，沒之前那麼辛苦，仍有發燒和喉嚨痛，希望快些康復，大家都要好好照顧身體，做好防疫措施。Apple姐都確診在醫院隔離，希望大家早日康復」。麥德羅在確診前數天，曾到尖沙嘴某酒吧參與有數十人的網上音樂會。

謝高晉無事 蔣嘉瑩偕子做檢測

謝高晉昨日到醫院檢查，他表示在醫院等了8、9小時，報告出了證實無事，希望施匡翹早日康復，更希望香港快點好起來。蔣嘉瑩受訪時聲音略帶沙啞，她昨日帶5歲兒子和家傭到醫院做快速測試，希望盡快有結果。她自覺有輕微發燒，這幾天有到電台及電視台做宣傳，希望接觸過她的人也去做檢查，大家身體健康！

薛凱琪透露本月11日工作時碰見施匡翹，合照後便回家。她知道對方確診後，為安全起見會去醫院做檢測，有最新消息會公布，多謝各界關心，同時希望施匡翹早日康復。

何雁詩趕赴急症室做快速測試

何雁詩表示約10日前與阿佳一齊到電台工作，因此她也到醫院的急症室求診，接受病毒快速測試，暫時未知結果。她3月時曾因出現喉嚨痛兼輕微發燒做過病毒快速測試，慶幸結果呈陰性。她暫時未有病徵，下星期有工作要外出，為求安心便做檢測，最擔心有事感染到家人或朋友。她與未婚夫鄭俊弘同住，在家會戴口罩及暫時分房隔離。Dear Jane亦與確診者有接觸，唱片公司已通知他們做測試，以策安全。

無綫今明兩天禁記者入電視城

由於施匡翹與阿佳曾到過無綫將軍澳電視城及電台，令人憂心，四台隨即發出緊急通告及應變措拖。無綫企業傳訊部宣傳科昨日發通告「封城」，表示因應新冠肺炎疫情嚴峻，為減低病毒傳播風險，今明兩天不接待駐台記者進入電視城，今日兩個錄影探班亦取消。往後之宣傳活動安排容後通知。有傳無綫《勁歌金曲》全組人員要進行檢測。網上亦流傳一份跟確診者曾有接觸名單，牽涉近百人，有《勁歌金曲》及《#後生仔傾吓偈》工作人員等。

新城大清潔 港台商台加強消毒

新城電台表示得知有嘉賓確診後，已即時進行全台噴霧大清潔，非當值及後勤員工會安排家居工作，而當日節目主持人亦已進行病毒檢測，確保同事安全。新城稱從疫情開始，一直做足防疫措施。

香港電台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀回應：「據悉確診者曾在電台短暫停留，但不算密切接觸者，已即時加強清潔消毒，與確診者有接觸的同事而當時無戴口罩，不用回台工作，會密切留意及溝通同事的健康情况。」

商台則表示確診歌手14日內未曾到訪商台，但得悉相關唱片公司人員確診，曾隨旗下另一歌手到商台訪問，因此已立即安排清潔消毒。

記者：林蘊兒、柯美

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