《屍殺半島》墜機畫面惹爭議 導演考慮開拍前傳式劇集

2016年上映韓國喪屍片《屍殺列車》，於全球掀起熱潮，並在韓國錄得1150萬入場人次紀錄。電影相隔4年推出續集《屍殺半島》，剛於本月15日上映，香港原定與韓國同步開畫，但因疫情反覆，政府下令戲院停業一周，結果被迫延期。

開畫兩日票房冠軍

《屍殺半島》講述喪屍病毒於韓國爆發，屍毒遍野，更被全球孤立，部分人登上最後一艘難民船逃到香港，當中以「半島難民」身分在港生活的姜棟元，因受不住金錢誘惑，加入回國竊取巨額美金的秘密行動。當他重返韓國後，發現仍有一班未受屍毒感染的生還者掙扎求存，決定帶領他們逃出生天。

電影在韓國上映後，首日錄得22.3萬入場人次，兩日累計57.8萬，票房收逾48億韓圜（約3100萬港元），蟬聯票房冠軍。有韓國調查數字顯示，《屍殺半島》成為當地觀眾在本周六、日最想看的電影第1位，其次是荷李活片《爆炸性醜聞》，至於劉亞仁和朴信惠主演另一喪屍片《活着》則排第3，因此《屍殺半島》周末票房一致看好。

韓媒昨日報道，電影公司有意延續「屍殺」熱潮，計劃開拍一個發生在《屍殺列車》與《屍殺半島》之間的故事。《屍殺》系列導演延尚昊雖然忙於拍攝新片，但他表示從今年初開始，已經構思《屍殺半島》前傳，女主角李貞賢一家及631部隊的故事。據悉新作可能是電影第3集，更大可能是拍成4集的迷你劇。

場面類似「復興空難」

跟韓國同步開畫的台灣，首日票房同樣理想，收逾2400萬台幣（約631萬港元），超越《屍殺列車》開畫成績。不過，據台灣傳媒報道，電影一開始講述喪屍病毒蔓延韓國，導致交通大混亂，其間閃過一幕墜機畫面，有觀眾發現它跟2015年台灣發生「復興空難」場面相似，結果引起爭議。有網民指「不應消費災難」，但亦有人認為「電影純屬虛構」，毋須過分解讀。

另一方面，韓國亦有影評指《屍殺半島》部分飛車場面，跟荷李活片《末日先鋒：戰甲飛車》相似，而且續集亦失去前作獨有的新鮮感。

文：蘇珮欣