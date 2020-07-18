港姐候選佳麗「變髮」會網民 廖慧儀辭工專心參選

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵 孫華中 劉永銳

昨日在銅鑼灣整頭的6名佳麗，包括廖慧儀、22歲港大碩士生郭柏妍、侯嘉欣、連佳麗、源菲然、麥詩晴，她們於上午11時許到達髮型屋，花約3小時完成「變髮」。郭柏妍、侯嘉欣與源菲然先行離開，企定定拍照後，問她們是否滿意新髮型？她們有點驚青未有回答問題便急急離開。

廖慧儀唔擔心落選無工作

「火辣空姐」廖慧儀一身性感吊帶露背短裙示人，表現自信，擺甫士影相。她對新髮型很滿意，髮型師為她剪短了少少頭髮，以及做護理，還將長出的黑髮補染顏色。打扮性感的她稱只是少許性感，因為天氣熱。她對參選有信心，被問海外佳麗對手強勁？她表示最重要看臨場表現。有指今年佳麗的八卦新聞很多，她說：「新聞年年都有，很正常，有新聞會有更多人看。」任職空姐一年的她，已辭工專心參賽，她坦言：「不擔心落選沒有工作，之前都考慮辭職很久，現在反正無得飛，希望有機會在幕前或其他方面發展。」

連佳麗保持最佳狀態

連佳麗由直髮變曲髮，成熟不少。她表示很滿意，「變髮」後增添自信，髮型看似更豐盈及顏色均勻，給人有不同感覺。為了備戰，她除注意飲食外，每天都健身，希望練出肌肉，身形線條更靚，還要配合休息。連佳麗表示參選後會好忙，原本是全職司儀及演員的她，現在亦不接工作，趁這段時間全力學習，抱着平常心參選。

一眾佳麗為直播做準備

另一批候選佳麗，「翻版何超蓮」梁懿婷、賴琦媛、范倩雯、謝思靈、鄺美璇到九龍塘整頭，她們都對「變髮」滿意。賴琦媛透露有染髮和修剪，謝思靈有較明顯修剪，范倩雯則由直髮變曲髮。

至於還有5名佳麗何孟珊、陳楨怡、黃婉恩、羅雪妍及陳煦凝，則安排於下周一（20日）才「變髮」。昨晚16名佳麗於7時現身電視城，為網上直播節目做準備。