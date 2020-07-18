疫情嚴峻 梁漢文10月紅館演唱會延期

與阿倫謝振中合照惹網民熱議

梁漢文已收到演唱會延期的通知，他認為公司決定非常合理，一切聽從公司安排。梁漢文自公布開演唱會後努力減肥操肌，近日見成績，他跟明星足球隊踢波，卻因在球場被前輩譚詠麟（阿倫）拉住跟警隊高層謝振中合照，阿倫上載照片後，梁漢文頓成箭靶，他的社交平台被網民洗版，有留言「梁漢文，不了！」加上疫情嚴峻，演唱會亦宣告延期。

陳志雲為梁漢文伸冤「好陰功」

陳志雲前晚YouTube直播的《Stephen．傾》邀梁漢文任嘉賓，但後者「甩底」，陳志雲宣布「梁漢文來不了」，由王喜臨時拉伕上陣；兩人幫口為梁漢文解畫，分析「合照」事件，認為是阿倫唔啱，梁漢文衰在蠢。

陳志雲以女鬼Margaret的造型亮相，多次為梁漢文伸冤說「好陰功」。王喜分析阿倫拉梁漢文與謝振中合照的原因，他稱要是跟阿倫合照的是國家主席習近平，他會不會叫多一個人同合照？他認為阿倫是搵人攤分風險，心知有人會不喜歡姓謝的，合照公開有半數風險，但有梁漢文加入，他的風險降為三分一。

王喜：以後見前輩舉手掉頭走

對於梁漢文事後解釋是被前輩拉住影合照，王喜認為梁漢文的心底話可能是「唔通say no咩！」又質疑阿倫曾否徵求梁漢文同意才公開照片。王喜提醒說：「以後見前輩舉手就掉頭走！」

娛樂組