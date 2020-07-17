【開箱】韓劇《我們，愛過嗎？》 宋智孝「中女」談五角戀欠寫實

單親媽媽發現愛情

《我們，愛過嗎？》講述一名為了養育女兒、多年沒談戀愛的單親媽媽，突然遇上4位不同個性及背景的男人，讓她重新發現愛情及認識自我。飾演這名單親媽媽角色的，正是人氣綜藝節目《Running Man》主持宋智孝。

將於下月慶祝39歲生日的宋智孝，近年演出不少韓劇如《急診男女》、《前女友俱樂部》、《老婆這週要出牆》及《慌心女作家》等，新劇首次飾演單親媽媽，她坦言要以孩子的目光來看待一切，努力成為一個可以跟女兒聊天玩樂、像朋友般相處的母親。劇中宋智孝與14歲女兒關係不錯，但始終無法彌補女兒沒有父愛的遺憾。

除了母兼父職外，宋智孝還要面對4名「曾經相愛」的男人，包括飾演著名小說作家的《我身後的陶斯》孫浩俊、扮演韓流明星的《阿斯達年代記》宋鍾鎬、女兒班主任的《初次見面我愛你》具滋成，以及財務公司老闆的《我的野蠻女友》金敏俊。

周旋於「熟男版F4」

這批「熟男版F4」與宋智孝有千絲萬縷關係，當年她念大學電影系，一直暗戀同校師兄宋鍾鎬，甚至在大學迎新營中，主動向師兄索吻，二人雖從未拍拖，但關係曖昧，當男方成為國際巨星後，仍對宋智孝念念不忘；宋智孝與孫浩俊亦是大學同學，二人志趣相投，曾經有過一段短暫愛情，卻因她已懷孕而停學，令孫浩俊痛失所愛。

宋智孝是具滋成的舊鄰居，相隔14年再度重遇，她的表現頗為尷尬，二人之間的秘密有待揭開；對於宋智孝來說，金敏俊是個陌生人，但對男方而言，她跟自己深愛過的女人竟有着相同面孔，謎團仍未揭盅。

《我們，愛過嗎？》的五角戀關係看似複雜，其實與宋智孝任職的電影公司都有關係。首集提到宋智孝母兼父職，生活勞累，卻從未忘記電影夢，於是到電影公司求職，卻遭老闆詐騙，以她的名義借高利貸，結果惹來財務公司負責人金敏俊上門追債。智孝為了還錢，積極爭取把孫浩俊的小說改編拍成電影，並邀請宋鍾鎬擔綱主演。

故事失真影響收視

劇集至今播出3集，無論是話題度抑或收視率都未如理想，只得2%、2.2%和2.08%，或許跟演員名氣不足有關，劇中只有宋智孝與孫浩俊知名度較高，加上她以「中女」形象出場，卻周旋於4位俊男之間，未免過於虛幻。

宋智孝在訪問中表示，究竟這個角色有何魅力，竟能發展一段五角戀？她解釋女主角是個努力生活、認真做事的人，因此惹人喜愛。不過，女主角表現懦弱，被誤會也不解釋，編劇似乎有意借此激起觀眾的同情心，卻造成女主角欠缺勇氣的反效果。