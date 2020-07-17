前日傳退選 昨交申請表 Kanye West報名角逐美國總統

現年43歲的Kanye West早前趁美國國慶日，透過社交媒體Twitter高調宣布他將會參與今屆美國總統大選，跟特朗普及拜登「拗手瓜」。然而事隔不足兩星期，《紐約》雜誌引述知情人士透露，Kanye West的競選顧問Steve Kramer表示佛羅里達州及南卡羅萊納州等多個州份的提名截止日期已過，令到Kanye West勝算大減，所以宣布「他不玩了」。

爭俄克拉荷馬州選票

言猶在耳，據娛樂網站TMZ昨日報道，Kanye West符合俄克拉荷馬州的總統候選人資格，他已趕在截止日期前，透過競選團隊遞交申請文件，以及3.5萬美元（約27.3萬港元）報名費，有望在此展開競選工程。

俄克拉荷馬州選舉委員會發言人Misha Mohr證實，除了Kanye West外，該州另有兩名獨立參選人報名角逐總統，分別是演唱會鋼琴師Jade Simmons，以及從事加密貨幣行業的Brock Pierce。

在截稿前為止，Kanye West仍未透過社交媒體發表競選宣言，令人懷疑他雖已報名，但是否真的落實參選。事實上，早前有美國調查機構公布，Kanye West的民調支持度極低，只有2%受訪者支持他角逐總統。

社交媒體遭黑客入侵

巧合的是，Kanye West報名參選的同日，美國多個政商界名人包括前總統奧巴馬、民主黨總統候選人拜登、Kanye West以及宣稱支持他參選的電動車廠特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）等，同時遭黑客入侵社交媒體Twitter帳戶，令他們變成加密貨幣騙案的「幫兇」。據Twitter發言人證實事件導致多人受騙，合共損失11萬美元（約85.8萬港元），暫時未知兩者有否關連。