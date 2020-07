【明報專訊】馬國明與湯洛雯公開認愛後,不時在社交網互動留言高調放閃,非常甜蜜。馬國明從小便喜歡唐老鴨,有大批收藏品,他曾在訪問中表示好大機會為唐老鴨放棄女友,又稱想不到什麼原因另一半不接受唐老鴨。前晚湯洛雯在社交網分享穿上「唐老鴨」T恤的照片,馬國明在女友照片留言,發了3個心心眼貼圖,網民說好閃,更催他們結婚。之後湯洛雯貼出第二張笑到見牙不見眼的照片,並說:「Whats so funny?」馬國明再回:「鴨……」附上3個星星眼貼圖;當湯洛雯再曬出第3張相,留言:「When I look into your eyes……」馬國明用眼睛及代表湯洛雯的獨角獸貼圖回應,冧爆女友。有網民問馬國明:「靚湯同唐老鴨跌落水,會救邊個先?」湯洛雯代答:「其實鴨係識游水嘅!」愛屋及烏的湯洛雯,看來因男友而愛上唐老鴨。