電影開鏡拜神 街坊投訴無戴口罩 莊思敏無奈：演員係比較尷尬

記者：陳釗

攝影：孫華中

「收工放飯即時戴回口罩」

參與電影《時代》開鏡拜神儀式的莊思敏，被問到可有聽到街坊投訴沒戴口罩？她無奈說：「無辦法啦！演員係比較尷尬，拍攝時不可能戴口罩，但收工、放飯會即時戴回，不止因為法例，也是保護自己。」她透露戲中跟曹永廉飾演兄妹，她是雜誌社老闆，室內戲為主，大熱天時下也拍得舒服。

莊思敏表示上周已為電影開工，新限聚令實施下暫未受影響，台前幕後都有戴口罩，以及避免到人多地方拍攝。她又稱無綫節目《姊妹淘》趕着播出，故近日密密開工儲定存貨。

莊思明炒車受傷 楊明不敢坐車尾

楊明被問到活動上超出4人限聚令，會否危險？他說：「4人限聚令是室內，室外和工作應該無事，而且我們在空曠地方，但大家都要小心。」前晚食肆實施「晚6朝5」不能堂食，開設燉湯店的楊明親到灣仔店幫手做外賣生意，他說：「很多食客都很自覺，6時前離座，外賣生意算理想。」

提到日前駕電單車炒車擦傷手？莊思明自認不專心所致。楊明聞言笑說：「肯定是諗住我才分心！」他對女友受傷感心痛，但學電單車一定會有損傷，要跌才知痛，幸只是皮外傷。問日後女友考獲電單車牌照可會做乘客？楊明說：「不好了，3個轆就OK！」

莊思明透露戲中飾演新聞主播，男友楊明演警察，兩人不是演情侶，「他戲中有女朋友。（可會監場？）不用，完全沒親熱戲的。」問到電影內容是否圍繞去年的社會運動？楊明說：「不算，是講時下後生仔的思維變化，可能有些事想錯了，後來才發現事實真相，再去反思。」戲名會否敏感？莊思明認為不會，電影公司本身名字都叫「時代」。在第三波疫情爆發下開工，她說工作人員都戴口罩，演員未埋位前也會隔開坐，和自備迷你空氣清新機，故不太擔心，拍攝進度暫時未有影響。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com