金曲獎公布入圍名單 鄧紫棋梁靜茹爭歌后

阿爆獲8項提名成大贏家

原住民歌手阿爆以創作專輯《kinakaian母親的舌頭》獲8項提名，是本屆入圍最多獎項的歌手。鄧紫棋以《摩天動物園》入圍最佳國語女歌手、年度專輯、最佳國語專輯、最佳作曲人及年度歌曲獎5項大獎，她開心表示事前沒想過，獲評審肯定表現，覺得已贏了以前的自己。她希望音樂能鼓勵所有跟她一樣面對着風風雨雨的人，不要放棄！她談到去年離開前公司，面對官司和各種阻礙，讓她經歷了人生目前為止最大的衝擊，但生活中的風浪，可以激發出毅力與潛力。事前呼聲高的楊丞琳卻無緣爭奪金曲歌后。

娛樂組