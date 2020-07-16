晚上禁堂食 「盡力頂住保長工」 楊明莊思明坐鎮食店幫手做外賣

楊明和女友莊思明昨晚6時前已到店舖準備，戴上口罩和手套幫手。店內遵守防疫規定，枱與枱之間架上透明膠板分隔食客，每名買外賣顧客要量體溫，現場見有不少食客幫襯。對於政府收緊餐飲業防疫措施，楊明坦言對生意一定有影響，但政府今次反應都很快和果斷，他說：「換轉想，如有確診者在我店內傳染給其他食客和員工都幾大鑊，政府想盡快把它切斷，所以都支持，望大家忍一忍。」多間食肆出現確診個案，莊思明稱他們一向對店內環境衛生非常嚴格，聘請專業消毒公司定期徹底消毒，尤其廚房員工要戴帽和口罩。食客都非常自律，進食完便戴回口罩。

心情與生意額如坐過山車

楊明開設5間燉湯店，分別位於灣仔、荔枝角、炮台山及佐敦。這半年疫情反覆不斷，楊明形容心情和生意額如坐過山車一樣，「年初首次面對突如其來的疫情，的確很沮喪和很大打擊，又要撲口罩等防疫用品好騰雞。今次有經驗淡定很多，外賣餐具入夠貨，無需搶購。生意額起起跌跌，原本諗住5、6月好像緩和，豈料又有第三波」。

開源節流應對疫情惡化

疫情期間5店全線運作，楊明稱是吃力一些，但仍能撐得住，亦有政府補貼，「我們想保住些長工，在收支平衡情况下，我們會盡力頂住」。

這半年的生意是否蝕很多？楊明透露有時可平手，有時蝕少少，尚算有能力頂住，如每月每間店蝕幾十萬就搞不掂。談到食物及衞生局長陳肇始指若疫情惡化，不排除全日禁止堂食。楊明稱聽到時都嚇一嚇和擔心，但如疫情嚴峻都很難避免，唯有實行開源節流措施應對，亦希望業主再減租。

「與政見相反前輩合照無問題」

對於梁漢文日前被譚詠麟上載兩人與警方高層謝振中踢波後的合照，惹來網民熱議。梁漢文事後以「尊重前輩」解畫，及自言問心無愧。楊明亦曾與謝振中等警隊高層合照，他說由去年至今，他們有少少合照都會引起一些讚賞或反對聲音，做這行都習慣。尊重前輩是一定要，無論前輩叫努力工作，拍照或出來吃飯，都要尊重。他現在雙眼已識自動過濾，將不好的語句過濾。楊明認為如果要他與政見相反的前輩合照也沒問題。莊思明也覺得私生活的事，毋須每樣都「顏色」行先。

莊思明炒車應驗血光之災

莊思明繼被偷袋後，昨日又自爆騎電單車不慎「炒車」擦傷手。她說只是皮外傷，原本4月考牌，但疫情影響延至8月，於是去「補鐘」，但太耐沒駕電單車變生疏，不留神就跌倒。她希望一次過經歷完就有好運，之前林盛斌老婆幫她的房間看風水，說她會有少少意外，如整傷手腳，真的應驗了。

黃翊望捱過疫情有好轉

黃翊經營兩所食肆，生意受「限聚令」收緊影響不是太大。他在大埔墟經營的大牌檔，今年初疫情爆發時，因大樓維修暫停營業。原本可以於7月20日重新開業，但疫情再爆發，大牌檔向來只做夜市生意，他決定暫時不開檔，寧願照交舖租也要為員工安全着想。

至於去年5月在太和區開的冰室，早前因應政府限制食客人數，已提早晚上6時收工不做晚市。不過近日疫情再爆發，他稱冰室這幾日生意最少下跌4成，單靠做外賣很難維持，希望捱過疫情有好轉。

記者：陳釗、林蘊兒

攝影：劉永銳

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