【開箱】《便利店新星》具爭議 「惡女」金裕貞戀上「弱男」池昌旭

不良少女暗戀大叔

《便利店新星》以全日24小時營業的便利店為背景，講述店長池昌旭與兼職店員金裕貞的愛情故事。劇集以倒敘方式，從3年前某日說起，當時仍是高中生的金裕貞，自小練得一身好功夫，擅長打「爛仔交」，打敗多名不良少女，成功救出兩名好友。

同一時間，「暖男」池昌旭為了拯救跌落坑渠的小貓而幾乎爽約，因此激嬲女友。失戀買醉的池昌旭，在街頭遇上金裕貞，女方對他一見鍾情，更因對方勸喻戒煙而心動獻吻。

轉眼事隔3年，池昌旭在首爾經營便利店，但因缺乏人手而疲於奔命，生意一落千丈。多年來對池昌旭念念不忘的金裕貞，應徵當兼職店員，池昌旭雖然認出對方就是昔日「吸煙的少女」，但為勢所迫，無奈聘請她做臨時工，並訂立多項規條，違反即「炒」。

寫實題材狂收投訴

劇集透過一些生活瑣事，帶出金裕貞擁有卓越的工作能力，加上鋤強扶弱的個性，逐漸贏得池昌旭信任，與此同時，池昌旭因個性懦弱怕事，並受舊情影響，對金裕貞諸多猜疑。劇情簡單易明，比起《The King：永遠的君主》涉及複雜的平行世界，觀眾理應看得舒服。

問題是，《便利店新星》為了跟足原著，把漫畫的誇張畫面足本重演，例如金裕貞教訓不良少年時，會把他們打到飛出老遠。漫畫提及學生吸煙、少女援交、粗言穢語等寫實題材，此劇也原汁原味奉上，難怪接獲大量投訴。

如果此劇仿效《夫妻的世界》事先列明「19禁」，即未成年觀眾不得收看的類別，便可減少投訴，但同時要面對失去年輕粉絲支持的風險，令劇組陷入兩難局面。

顛覆主角傳統形象

《便利店新星》最大賣點是男女主角的突破性演出，出道10多年的池昌旭，過去主演劇集如《奇皇后》、《權慾叛戰》、《請融化我吧》及《奇怪的搭檔》等，都是飾演能幹、優秀的男人，今次扮演「弱男」，絕對是新嘗試。至於童星出身的金裕貞，幕前形象是甜美可愛的玉女，今次化濃妝、著緊身衫和高跟鞋，突顯魔鬼身材，把乖乖女形象拋諸腦後。

故事背景也值得留意，過去甚少韓劇以便利店作為主題，事實上，韓國便利店的一大特色，正是店內設有堂食座位，顧客可以利用店內售賣的食材，製作出價廉物美的快餐，加上食物飲品種類繁多，一日三餐也可輕易解決，是當地人生活不可或缺的商店。《便利店新星》趁機在劇中硬銷廣告，池昌旭經營的正是韓國三大連鎖便利店之一的GS25，當地觀眾看來，肯定有親切感。