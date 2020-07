上周Netflix全球電視節目收視排行榜,前5名順序為《修女戰士》、《懸疑未決》、《闇》、《Down to Earth with Zac Efron》和《無界之殤》,至於第7至10位依次是《All For Love》、《隔世魔法戰士》、《末世列車》及《底底超人歷險記:太空篇》。

事實上,韓劇深受Netflix用戶喜愛,統計今年上半年的累積收視,有多齣韓劇打入百大位置,包括排第8位的《The King:永遠的君主》、29位《機智醫生生活》、35位《雙甲小食店》、39位《愛的迫降》、41位《雖然是精神病但沒關係》、51位《梨泰院Class》、63位《再見媽媽又再見》、76位《鬼怪》及85位《人文教育101》。

文:蘇珮欣