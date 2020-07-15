主持《怪談》無得出外景 梁思浩酬勞反增20%

談到與ViuTV的《晚吹—總有一瓣喺左近》對打？梁思浩表示無得打，因《怪談》是有線的龍頭節目，有很高地位，現在的靈異節目形式已不能只坐住聊，要看畫面，大家都在進步。他被爆主持《怪談》掙到買幾層樓？梁思浩說：「不要講這些，繼續努力。不過我今輯的酬勞增多了20%，有線向來都很惜我，大家關係很好，𧨾得我好開心。」他透露近半年工作無受疫情影響，反而增多，「因我主要都是主持工作，一個人便能做到」。

黃芳雯擔心疫情盡量留家

黃芳雯為《怪談．異動中…》開鏡拜神儀式擔任司儀。她自爆很驚看靈異節目和電影，拍拖時會陪男友看，但全程遮眼。談到疫情第三波爆發，育有一對子女的她坦言很緊張，希望大家能忍一忍，沒事盡量留在家中，「現在會長期帶備消毒用品，按𨋢都會用紙巾，工作完回家即時冲涼，而且門口設有消毒位。（小朋友可有扭計要出街？）女兒還細不懂，但大仔都會問何時見朋友，幸好我們住村屋，有小花園給他『放電』」。

記者：陳釗