戲院停業7天 《屍殺半島》《打噴嚏》延期上映 《幻愛》被迫煞停 導演：健康最重要

記者：柯美

由《屍殺列車》導演延尚昊執導，姜棟元與李貞賢主演，製作費高達1600美元的《屍殺半島》，原定今日在香港開畫，昨晚舉行首映禮，但因疫情延後映期及取消活動。

《屍殺》導演延尚昊拍片感謝影迷

導演延尚昊知道消息後感到非常可惜，特地拍片多謝影迷支持：「很遺憾聽到香港戲院停業的消息，我感受到大家的失望。《屍殺半島》是一套必須在戲院看的電影，但全球都受疫情影響，而觀眾的安全是我們的首要考慮。希望香港觀眾密切留意《屍殺半島》的最新上映消息，很期待能在戲院見到大家，祝大家平安、健康！」除了這部韓片，台片《打噴嚏》亦被迫押後上映。

受影響的還有上映中的《幻愛》及《死因無可疑》。由周冠威執導，劉俊謙和蔡思韵主演的《幻愛》，上映12日（截至7月13日）累計票房815萬元，現在電影被迫煞停，要待戲院重開才可再上映，票房亦可能受影響。對此，導演周冠威感無奈，但認為觀眾健康才是最重要，「疫情再次爆發之初，團隊已有心理準備，公眾健康當然凌駕電影票房。《幻愛》熱潮被強行煞停，雖然無奈，但回想最初，開畫票房低開卻迅速倍升，今天能夠突破800萬元，其實很值得欣喜，感謝各方的支持與欣賞。唯有順上天安排，盼望很快可以再與觀眾見面」。男主角劉俊謙亦理解疫情嚴峻，需暫時「關院」，他說：「很感謝過去幾天觀眾的熱情和支持，現在受疫情影響，戲院需要暫時關閉7天是絕對可以理解，希望大家可以好好保重身體，共同一起撐過這個難關。」

袁劍偉盼《死因無可疑》再上映

《死因無可疑》導演袁劍偉也認為疫情下，無奈也要配合，「在公共衛生前提下，雖然感到無奈但亦需要配合，畢竟不明源頭個案眾多，減少群聚是方法之一。因應疫情反覆，戲院都無可避免會開開關關，只能希望疫情盡快受控，等秋生回港後，《死因無可疑》可以再次上畫」。而該片上映19天（截至7月13日），累計票房747萬元。

多部舊片撐起暑假黃金檔

過往，暑假黃金檔有不少中西猛片上映，但今年因疫情及「限聚令」下，沒有院線夠膽排片，就算排了檔期也只是暫定，未敢落實，因擔心上映也沒觀眾入場，寧願安排舊片再次上映，今次「關院」前放映的電影，如《上流寄生族》、《屍殺列車》（加長版）、《阿基拉》、《希特拉偷走我的粉紅兔》和《日間演奏會散場時》等全是舊片。至於原定7月23日上映的《憤路狂逃》，發行公司表示未知能否如期上映。