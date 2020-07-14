「貓王」27歲外孫疑自殺 尊特拉華達太太秘密抗癌兩年不治

尊特拉華達在社交網Instagram貼出妻子姬莉柏絲頓的照片，並留言表示，「我以十分沉重的心情告知你們，我美麗的妻子姬莉與乳癌奮戰兩年後不敵病魔。她在許多人的愛與支持下打了勇敢的一仗」。他在文中又感激MD安德遜癌症中心醫護人員一直以來的幫忙，以及在太太身邊支持的好友。尊特拉華達表示，這段時間可能要照顧兩名失去母親的子女，所以如果有陣子沒聽到他的消息望見諒。

姬莉柏絲頓因癌症病逝的消息讓不少人感到意外，她的發言人給《人物》雜誌的聲明中表示，「她選擇不公開自己正在對抗癌症，在至親好友的支持下，已接受了一段時間的治療」。

姬莉柏絲頓1962年在夏威夷出生，並曾入讀南加州大學表演課。外形亮麗的她拍過不少電影，包括《甜心先生》、《龍兄鼠弟》、《球愛濃情》、《小靈精勇闖太空城》等。1987年拍攝《間諜三人組》期間認識尊特拉華達，兩人於1991年9月結婚。長子Jett翌年出生，不過他自小體弱多病，2009年一家人到巴哈馬度假期間，Jett忽然抽搐，頭部撞到浴缸斃命，終年僅16歲。兩人另外育有現年20歲的女兒Ella，以及Jett逝世後才出生的幺子Benjamin。

麗莎瑪莉痛失獨子

美國搖滾樂傳奇「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的獨生女麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley）經理人昨日證實，「貓王」的外孫班哲民基奧（Benjamin Keough）逝世，終年27歲。

據麗莎瑪莉經理人向傳媒表示，班哲民基奧在加州卡拉巴薩斯過世，但沒披露死因及死亡日期等細節，只在聲明中稱麗莎瑪莉傷心欲絕，「她會試着為11歲雙胞胎和大女萊莉堅強起來」。不過據娛樂網站TMZ引述警方消息稱，班哲民疑舉槍輕生，不過細節尚需調查。

先後四度結婚的麗莎瑪莉，前夫包括流行曲天王米高積遜（Michael Jackson）及金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage），與第四任丈夫Michael Lockwood育有一對孖女，跟首任音樂人丈夫丹尼基奧（Danny Keough）則先後誕下現年31歲的萊莉基奧（Riley Keough）及班哲民，萊莉亦在荷李活發展，拍過《光豬舞壯士》、《盧根急轉彎》及《末日先鋒：戰甲飛車》等電影。

現年52歲的麗莎瑪莉曾表示，兒子班哲民除跟外公「貓王」非常似樣，亦是一名音樂人，2009年曾跟唱片公司簽下500萬美元的唱片合約，不過他十分低調，在社交媒體並不活躍，也很少公開露面。