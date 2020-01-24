無綫重金辦歌唱賽 入圍者獲200萬訓練費 胡鴻鈞自薦上堂旁聽

記者：林祖傑

攝影：孫華中

胡鴻鈞10年前參加《超級巨聲2》入行，大感時光飛逝，勾起不少回憶，他表示當年比賽沒有任何訓練靠打天才波，故今次希望有機會隨參賽者上堂旁聽，問可覺得太早參加蝕了？他說：「又不是，好彩10年前參加了，如不是我今年30歲就超齡。」

他透露下個月參演新劇《金宵大廈2》，但仍未知道演什麼角色，他說：「這套劇題材其實都比較神怪，相信找我都不是演些正常角色，我都很期待，希望在非人類和非正常角度上探討多一點。」

戴祖儀無意讓胞弟參賽

戴祖儀稱本身不是唱歌比賽出身，只是老闆在網上平台聽到她的作品，簽約旗下入行，覺得自己好好彩。她表示會介紹網絡歌手朋友參賽，問可會介意胞弟參賽？她說：「弟弟不是藝術型，只喜歡讀書，加上他仍在加拿大讀大學二年級，還是先讀書。」

她稱於新劇《刑偵日記》飾演惠英紅（紅姐）女兒，大讚拍攝過程對方待她好好，見她拍喊戲拍到眼乾，紅姐用口為她吹紅雙眼，令她較易湧出淚水，她說：「紅姐是個好好的前輩，其間都有教我做戲，真的學到嘢，和紅姐合作我也不敢NG，拍攝前一定背好台詞。」

林穎彤讚伍富橋好唱得

林穎彤表示10年前參加選秀節目《十人巷》入行，但兩年前才有機會成為歌手，覺得自己行了很多冤枉路，見公司再辦歌唱比賽亦有點感慨，直言希望推介緋聞男友伍富橋參加多一次歌唱比賽，她說：「因為他鍾意唱歌，參加比賽可以激發鬥志，又可以硬推給更多人知，他都好唱得。」

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