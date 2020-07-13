【開箱】《隱秘的角落》章子怡讚可抗衡英美劇 原著《壞小孩》見《白夜行》痕迹

小說開首 女婿推岳父母落山

《隱秘的角落》改編自紫金陳的推理小說《壞小孩》，兩者都看過，發現可談之處甚多。尤其原著相當暗黑，或者應先了解它講什麽。

《壞小孩》開首已是謀殺案，講述高中數學老師張東升陪外父外母到三名山觀光，爬到山頂四野無人時，把兩老推下山，粉身碎骨，他謊稱是岳父高血壓病發跟岳母一同墮山，警方結案認為無可疑。可他沒想到過程被對面涼亭的三個小孩攝錄下來。三人分別是初中生朱朝陽，他從北京孤兒院逃出來的舊同學丁浩，以及丁浩在孤兒院的結拜妹妹普普。

朱朝陽長得矮小，跟丁浩同齡，對方高出大半個頭，普普又比他們少兩歲。朱朝陽自小父母離異，但已是三人中最「幸福」，父親朱永平開廠，生活寬裕，卻把最好的盡給現任太太王瑤和女兒晶晶；他跟母親周春紅只過着捉襟見肘的生活，周由於要到旅遊景點工作，更經常不在家。朱朝陽很內向，學業成績名列前茅，卻不合群。

三個勒索的小孩 弒父念頭

丁浩和普普的父母都牽涉殺人案被判刑，由於沒親戚收留，所以送到孤兒院；普普被院長猥褻，受不了決定出走，丁浩也難忍被冤枉偷錢，所以一起逃出來。三人聊天時談到，18歲後就可以自立，又說就算現在犯案，由於年僅13歲，都不用負刑責。丁浩和普普渴望有一筆錢可以支撐他們生活到成年，才能脫離現在的困局。無意中拍到的殺人證據，成為他們掙錢的工具。

勒索張東升的過程中，三人在少年宮遇到朱晶晶，本來只是想唬嚇她，卻演變成朱朝陽把同父異母妹妹推下樓的悲劇，他和普普跟丁浩的命運因此更緊扣在一起。不過即使警察認為朱朝陽清白，王瑤認定繼子是殺女兇手，找人毆打潑糞的報復，加上朱永平懦弱，連串創傷讓朱朝陽興起弒父之念。此時張東升太太徐靜車禍身亡，朱朝陽認為一定不是意外，他遂威脅張教他如何遙距殺人而不留證據。

為人師表的張東升為什麽殺死太太和岳父母？書中講他貧農出身，但天資聰敏，尤其在數學方面，念大學時是嚴良教授的高徒，他曾勸對方畢業後深造，卻戀上家境富裕又任性的徐靜，兩人婚後才發現無論出身背景和性格差異太大，沒多久徐靜已有外遇；張東升是入贅女婿，若離婚將一無所有，所以動起殺機。巧合地嚴良既是徐靜的親戚，專心教學前曾是警察，破過很多大案。書中的葉刑警也跟隨過他學習，當朱晶晶墮樓案漫無頭緒時，就曾徵詢嚴良的意見，可說是貫穿幾宗命案的關鍵人物。

遷就審查制度 改動不少

紫金陳的《壞小孩》外，另外兩部小說《無證之罪》跟《長夜難明》都拍成網劇，他有「中國東野圭吾」之稱，據報畢業於浙江大學水利工程系；念理工出身這一點，倒是跟東野圭吾一樣。其實《壞小孩》也讓人想起東野圭吾曾拍成影劇的《白夜行》，後者講述1970年代的大阪，一棟荒廢大樓發生命案，52歲當舖老闆桐原洋介被人以利器殺死。一個月後，主要嫌疑人寺崎忠夫因車禍喪生，西本文代因煤氣中毒意外死亡，案件不了了之。桐原洋介之子亮司和西本文代的女兒雪穗漸漸長大，圍繞在他們身邊卻有連串不幸事件發生。負責此案的警官笹垣潤三執著地追查他心中的嫌疑人19年之久，最終揭開了命案下面掩埋了的罪惡。

兩本小說都是未成年者犯案，也描述他們的惡與愛，如果《壞小孩》的普普能夠長大，是否會跟雪穗一樣？朱朝陽又真的會如雪穗般，當所有知悉真相的人已逝去，新生活就會來臨？《白夜行》的笹垣潤三跟《壞小孩》的嚴良教授，執著於真相，但當知道了，又願意把「兇徒」繩之於法嗎？

對於原著《壞小孩》，《隱秘的角落》的改動不少，後者至少增添了三個新人物，而且大大減少小孩的惡，增强朱朝陽的父子情，大概跟內地的審查制度有關，但是改到更壞還是更好的方向？以網上的熱烈討論程度來說，好像是更好。明天再續。