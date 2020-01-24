200網民隔空撐《半澤直樹2》記者會 堺雅人讚上戶彩廚藝佳

為了防止疫情擴散，《半澤直樹2》網上記者會做足準備工作，不設記者採訪或現場觀眾，但邀請200名女性上班族透過通訊應用程式，「隔空」參與兼打氣。當她們的影像出現在舞台上，堺雅人「賣口乖」大讚靚女，難道不怕劇中妻子上戶彩呷醋？另外，當一眾演員上台後，各人中間都設置巨型膠板，防止飛沫播毒。

念對白致聲音沙啞

為了演好角色，堺雅人經常要聲嘶力竭念出對白，因此在昨日舉行的記者會上，他的聲線明顯沙啞，但仍表現興奮：「《半澤直樹》終於回來了，這是一部充滿能量的作品，感覺就是一個偉大的故事，正式開始。」堺雅人又對拍檔上戶彩讚不絕口，笑說對方的廚藝精湛，女方亦表示：「請留意，今次早餐跟上季有所不同。」事實上，堺雅人只是稱讚道具組的工作人員，為他們炮製好味又健康的飯菜，身為人妻的上戶彩亦自嘆不如：「我會努力練習。」

《半澤直樹2》改編自日本作家池井戶潤的暢銷小說《失落世代的逆襲》和《銀翼的伊卡洛斯》，故事延續上季，堺雅人飾演半澤直樹原本任職東京中央銀行，突然被公司下調到東京中央證券公司，新的崗位遇上新的挑戰，面對內憂外患，繼續要對手「加倍奉還」。

《半澤直樹》早在2013年播出時，結局創下42.2%收視紀錄，掀起社會話題，堺雅人的金句「加倍奉還」更是街知巷聞，贏得同年的流行語大獎。相隔7年終於開拍續集，粉絲當然寄望甚殷。問題是，《半澤直樹2》自從宣布開拍至今，經歷不少阻滯，例如2月底開鏡，3月初在某中學取景，即遇上停課而無法拍攝，4月更因疫情爆發，被迫全面停工，當時《半澤直樹2》僅完成首兩集戲分。如今能夠順利首播，實在得來不易。