四房現身寶蓮寺做尾七法事 何超瓊：賭王靈柩周五移東華義莊

記者：林祖傑

攝影：孫華中

昨日上午11時45分，身穿素服的大房何超雄跟多名家傭，乘坐寶蓮寺專車抵達，落車時由家傭攙扶。超雄被問到有關澳門追思會的事宜？她未有回應便急步入佛堂。接着四太梁安琪、女兒何超盈與丈夫辛奇隆坐7人車到場，兒子何猷君與太太奚夢瑤、女兒超欣亦尾隨到達。四太、超盈與辛奇隆停下讓傳媒拍照，原本想等猷君夫婦及超欣一起合照，但3人匆匆入佛堂。有工作人員從車尾拿出近10袋祭品。之後何猷亨獨自到場，問他是否與陳瀅復合？他充耳不聞直入佛堂。

二房何超瓊、何超蕸，何超鳳與兩名女兒一同到達，問到為何日前訃告中剔除了大房何超賢外籍丈夫Peter Kjaer的名字？眾人均沒有回應。

超蓮竇驍戴情侶手繩

三太陳婉珍、兒子何猷啟與太太齊嬌、女兒何超雲、何超蓮與男友竇驍一起乘座寶蓮寺專車前來，三太下車時要助手扶着。問她的身體情况，她只點點頭。竇驍連續3天出席賭王喪禮，有如「準女婿」，這日他跟超蓮手上更戴上情侶手繩，問超蓮是否有結婚準備？她未有回應。

何猷龍、何超儀與陳子聰其後亦抵達，問超儀有否夢見父親？她說：「未夢到。」四房家屬差不多到齊，大房何超賢則未有出席。

移送靈柩當日無特別儀式

約下午2時40分，何猷龍率先離開。至4時左右，三太一家、四太一家陸續離開，超盈一臉哀傷，丈夫搭着她的膊頭安慰陪伴上車。超瓊離開時被問賭王的靈柩是否本周五移送到東華義莊？她點頭說：「無錯。（屆時有什麼儀式？）無呀。」最後何超雄由長房孫女何家華拖着離開，問超賢為何沒有來？申請書有無新進展？她一律無回答。

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