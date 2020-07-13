挑戰書展 馬米高騷肌寫真教英文

記者：唐嘉晞

攝影：黃梓烜

兩年前馬米高應出版社邀約出書，他到書局英文書櫃找參考，見全部也是應付考試用的工具書，如「生活英文100錯」等，有悶到瞓着的感覺。他想到食三文治夾藥丸的道理，淨吞一粒藥丸很苦，若夾三文治食一樣吸收，他的《英文寫真》就是用以包裝的三文治。推出英文書，想讀者學到英語又不會悶，以英文加真人真事，分享個人經歷，看故事可以開心笑下，又學到少少英文，還有他的經歷，可能大家有共鳴亦互勉。

不想單調教英文

「這些經歷是血淚史，有笑有淚，平日在鏡頭前自信又乞人憎的馬米高也有陰暗歷史。將自己不光彩的一面公開，我也有掙扎；遇過學校與職場欺凌，因為我這些磨練而成就了今日的馬米高，我面對問題如何處理？擁抱過去無論好與壞的經歷，希望這些可以作為參考與支持。」

馬米高在大學主修教育與英文，教過band 1與band 3中學的英文科，曾在國家地理頻道任職節目主任，面對來自不同國家的同事，他稱最重要是講老細是非也要用英語。他又曾任職公關公司，做「空少」時在飛機遇過古靈精怪的乘客。7年前他以自由身拍TVB劇集，死屍都演過，後期他在互聯網發揮專長。他稱幾年前香港的YouTube滿是開箱飲食或化妝的短片，無人教英文，既然這張櫈空着無人坐，他遂把握時機；但不想單調教英文，於是加插講約會等廢話，感覺似電視上的人生教練：「英文人生教練」由他創。

專注失調 太多諗頭

馬米高對英文有興趣，會主動睇書、聽英文歌及看劇學英文；中學時英文更令他提升自信，因作文堂同學也要問他英文生字。馬米高說求學時期英文雖然好，但也不是100分，「我作文會嫌題目無興趣而作不完，有框架便難發揮；Listening考試我會研究發音，遊魂中聽不到問題。英文默書也不會100分，總會標點符號錯漏。可能我有專注失調，太多諗頭，這正好讓我在創意工業發揮」。

提到學英文的要訣，馬米高說：「有人話飲酒後講英語會流利100倍，是有道理的。放鬆心情，不用介意別人目光，有沒有加S或要唔要The？這樣講英文好辛苦也令人卻步，要放膽去試。」

作為「英文人生教練」，問他發展計劃？他說：「有人問我會唔會做補習天王，我一定唔係教考試貼士那種，希望教大家將英文應用在日常生活。」

他稱學好英語是享受，英文不是死板、冷冰冰的，要融入生活，不一定要講Shakespeare，他就愛Britney Spears。

場地提供：The AIR（The ONE）

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