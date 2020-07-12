與《變形金剛》女星妮歌拉佩斯拍拖7個月 碧咸21歲大仔訂婚

受新冠肺炎疫情影響，近月布魯克林一直留在美國跟女友妮歌拉佩斯一起，據英國《鏡報》報道，他早前向女友求婚，並獲對方點頭答允，他倆訂婚的消息，在洛杉磯的朋友圈子，已不是秘密。

接近碧咸一家的消息指出，碧咸和維多利亞都對布魯克林訂婚送上祝福，尤其他們知道兒子過去幾段關係都不太順利，很高興他終於穩定下來。事實上維多利亞4日前在社交網Instagram（IG）貼出布魯克林的照片，留言稱很高興他終於回家，十分掛念他，又說要親親妮歌拉佩斯，看來這未來媳婦已融入家中。

布魯克林情史豐富

自從布魯克林今年1月公開與妮歌拉佩斯的戀情後，兩人不時在IG放閃貼出親密合照；今年3月布魯克林21歲生日，父母為他舉行盛大派對慶祝，妮歌拉也以半個主人身分出席，又跟布魯克林弟妹羅密歐（Romeo）、告魯斯（Cruz）及哈七（Harper Seven）親切合照，看來大家都非常接受她。

布魯克林雖然年僅21歲，但情史豐富，數年前已跟《勁揪俠》嘉兒莫蕊茲（Chloe Moretz）發展姊弟戀，經過兩年多離離合合，最終分手收場；之後他又跟網紅Lexy Panterra及模特兒Hana Cross、Sonia Ben Ammar拍拖。他年前考入紐約帕森設計學院主攻攝影，憑藉父母的名氣，已推出個人攝影集，最近更為《Vogue》雜誌拍攝照片。

妮歌拉佩斯父親富裕

至於妮歌拉佩斯，其父是美國特里安基金管理公司創辦人佩爾茨（Nelson Peltz），據財經雜誌《福布斯》報道，他的身家高達130億港元，妮歌拉是其第3任太太所生的么女。妮歌拉憑《變形金剛：殲滅世紀》扮演麥克華堡（Mark Wahlberg）女兒而走紅，亦曾參演劇集《異人族》等。妮歌拉的舊愛包括名模Bella Hadid的胞弟Anwar，以及搖滾樂隊LANY主音Paul Klein。