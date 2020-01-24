「40億千金」蔡頌思KOL蔡小蝶 退選港姐

蔡頌思在社交網留言：「各位支持我的朋友們，對不起，我退選了。」但未有透露詳情。蔡小蝶亦留言說：「我很好，謝謝大家，因為私人原因和工作的牴觸，很抱歉不能繼續參賽下去，今（前）天發生得太突然，不能好好處理，希望大家多多支持其他的參賽者，臨走前還跟好多美女有愛的抱抱，開心，今（前）天無憾。」接着她再說：「退選了，其實退賽是遲早的事，所以一切看開就好。」她其後上載泳衣照表示一直很清楚自己想要什麼，即使定位不清晰，也一直在慢慢摸索，想看看自己可以爬多高，可以去到哪個位置，想挑戰自己多一點。她決定做的事就立刻實行，決定放棄就直接乾脆放棄，希望再出現在大家面前時有進步。

傳有裸照遭勒索 麥淑螢承認曾報警

26歲麥淑螢曾以藝名「麥晴茵」當歌手，去年參選過港姐但不入圍，今年再參選。有人向傳媒爆料指她涉及金錢糾紛，疑有裸照流出，並有傳她曾遭勒索。麥淑螢回應傳媒時稱3、4年前曾報警，她不知照片真偽，但肯定自己沒在有意識或自願情况下影過那些照片。

至於傳聞曾整容的陳煦凝，前晚在網上面試時強調下巴由細到大都是這樣子，更即時搣下巴證沒加工。

海外醫護佳麗笑容甜美質素高

另一方面，兩名參加網上面試的海外佳麗質素高，來自蘇格蘭的謝嘉怡與來自澳洲的黃子君笑容甜美，兩人分別是護士及實習醫生。謝嘉怡由肥媽（Maria Cordero）提名，是混血兒，爸爸是香港人，媽媽是蘇格蘭人，她表示將返港。黃子君稱即使當選也不會放棄行醫。

娛樂組