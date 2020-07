疫後首名歌手登陸紅館 面對空櫈開騷 陳奕迅無工開做家務自覺有用

【明報專訊】新冠肺炎疫情爆發後,紅磡體育館及其他表演場地全面關閉。陳奕迅(Eason)昨日舉行《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》網上慈善音樂會,為「演制抗疫基金」籌款,希望為業界解困。Eason今次義演,昨日清晨6時先播出他在尖沙嘴海旁預先錄影的演出,下午5時他現身紅館現場獻唱,成為疫情後首名登陸紅館表演的歌手。雖然面對全場「空櫈」又沒有觀眾掌聲,但他與樂手們投入表演,Eason鼓勵大家要用樂觀積極態度面對疫境,他亦無工開,做了很多家務,自覺很有用。他覺得若環境許可,會考慮再辦網上音樂會。