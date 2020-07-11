【開箱】《雷霆戰艦：獵犬號》無緣戲院上映 湯漢斯：心碎了

小說改編 湯漢斯身兼編監演

軍事小說作家C. S. Forester的《The African Queen》曾拍成電影《東非抗敵記》，由尊侯斯頓（John Huston）執導，《北非諜影》堪富利保加（Humphrey Bogart）伙拍4屆奧斯卡影后嘉芙蓮協賓（Katharine Hepburn）主演，並為堪富利保加帶來奧斯卡影帝榮譽；湯漢斯亦十分欣賞C. S. Forester另一小說《Greyhound》，親自撰寫劇本，又擔任監製，把它搬上大銀幕。

《雷霆戰艦：獵犬號》以二戰的大西洋海戰為背景，講述湯漢斯飾演的驅逐艦指揮官Ernest Krause，擁有多年海軍經驗，卻是第一次置身戰場。身負護航任務的他，需要帶領其他驅逐艦保護37艘商船，穿越大西洋抵達目的地英國利物浦；任務途中卻遭德國海軍的U型潛艇追擊。敵方神出鬼沒，除了要提防水面的砲轟船隊，亦要避開深藏海底的魚雷伏擊，面對敵暗我明的處境，Krause需要時刻保持高度警戒。隨着同袍犧牲，Krause唯有鼓起信心，才能完成任務，凱旋而歸。

戲院與串流平台質素迥異

日前為了宣傳這齣新片，湯漢斯在網上接受訪問；他笑言蘋果高層都很會指揮別人，譬如這次網上訪問，特別叮囑他要坐在乾淨的牆身前，湯漢斯自言這樣看起來像接受「證人保護計劃」。他在此片身兼編劇、監製及演員3職，承認因為很喜歡這個海戰題材，所以不辭勞苦，也要把它拍成電影。不過對於《雷》片未能在戲院跟觀衆見面，即使最終找到Apple TV這個棲身之所，湯漢斯還是「絕對心碎了」，「我不是想激嬲蘋果高層，但（大銀幕跟串流平台）畫面跟音響質素，還是有差異的」。

湯漢斯對二戰電影不會陌生，在《雷霆救兵》他飾演的上尉，奉命率領小隊深入敵陣，救出已有3兄長戰死沙場的小兵Ryan；海戰片卻難處理得多，尤其有《U-潛艇96》等珠玉在前；其實湯漢斯也所言非虛，大銀幕跟串流平台在觀影體驗方面始終有差別，以《雷霆戰艦：獵犬號》為例，片長個半小時，而且廢話少說，開場沒多久，驅逐艦附近已危機四伏，可是驚濤駭浪的畫面，炮彈橫飛的驚險，在電腦熒幕前欣賞，無疑大打折扣。

海戰版的《24》

此片在爛番茄影評網站的好評約佔七成，評價不俗；全片描述驅逐艦保護商船從美國到英國的5日旅途發生的重重危機，有評論說像海戰版的《24》；片中在槍林彈雨之間，也有柔情時刻，譬如指揮官Krause一直處於綳緊情緒，不眠不休，每次廚師捧來食物，他都只是喝咖啡。雖然最後出動空軍護航，其間也有損兵折將，但總算順利完成任務，這時的Krause已筋疲力竭，回到房間休息前祈禱，鏡頭落在牆上的〈希伯來書〉金句，跟片首他準備作戰前首尾呼應。

上架日期：7月10日