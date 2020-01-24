《007：生死有時》傳押後明年上映 《侏羅紀世界3》影商否認攝製隊染疫

哥連特維羅（Colin Trevorrow）自編自導、基斯柏特（Chris Pratt）與拜絲侯活（Bryce Dallas Howard）合演新片《侏羅紀世界3》，早在今年2月已經開鏡，但受疫情影響，結果只拍攝4星期即被迫停工，直至最近才跟隨其他大片如《阿凡達2》（Avatar 2）、《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）等重新展開拍攝工作。

《侏》影商斥資500萬美元添置防疫設備

為了保障台前幕後的健康，電影公司斥資500萬美元（約3900萬港元）在英國Pinewood片廠添置超過100個消毒洗手站、大範圍的體溫測量儀器，並讓工作人員接受病毒檢測等，希望攝製隊可以在安全環境下拍戲。

不過，據英國《太陽報》引述知情人士透露，《侏羅紀世界3》在復工首日，即有數名工作人員證實感染新冠肺炎，雖然「中招者」並非基斯柏特或者拜絲侯活等主要角色，但仍有機會令此片再度停工。

《太陽報》指《侏》復工首日即有人員染疫

消息曝光後，電影公司隨即發表聲明，澄清絕無其事，「明日便是復工第5天，大家都為重投拍攝現場而感到興奮」。

疫情影響拍攝進度，同樣令已經拍好並排期上映的電影，陷於膠着狀態，說的是原定今年4月開畫、丹尼爾卡特（Daniel Craig）最後一次扮演鐵金剛的《007：生死有時》，為了避「炎」宣布把全球映期推遲7個月，即今年11月上映，如今疫情不單未見好轉，更有第3波爆發的趨勢，有傳電影公司考慮再度延期，或待明年3月才面世。換句話說，《007：生死有時》映期將會推遲足足一年，但為了保障票房收入，避免2.5億美元（約19.5億港元）製作費付諸東流，電影公司只好妥協。