天氣不似預期 避免人多聚集 陳奕迅日出戶外Live騷改錄播

日落演唱會維持直播

陳奕迅原定今早舉行直播音樂會，協會昨日透露因應今早天氣預測，未如預期中穩定，以致未必能捕捉最佳日出效果；加上近日新冠肺炎疫情有新一輪爆發迹象，避免因慈善音樂會日出部分時人多聚集，影響公眾和工作人員的健康，協會經多番考慮，決定把原定今日早上6時舉行的直播音樂會，改於昨早（10日）錄影。並在今早6時播出，音樂會下午黃昏5時直播則維持不變。協會感謝陳奕迅全力配合此臨時調動，他前晚完成綵排後，於昨日凌晨時分前赴場地通宵錄影。

這次慈善音樂會出現的樂手當中，有不少和陳奕迅合作多年，他亦邀請了一些未合作過的樂手參與，包括音樂人杜自持。兩人對談中，陳奕迅稱希望透過今次音樂會，向一眾樂手們致敬。疫情期間，他看了許冠傑的戶外音樂會後很感動，之後郭富城做網上音樂會，幫助舞蹈員及電影行業自由工作者，令他覺得可能大家會以為音樂人生活比較安逸，在今次疫情所面臨的困境似被大家忽略。

娛樂組

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