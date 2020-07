天氣不似預期 避免人多聚集 陳奕迅日出戶外Live騷改錄播

【明報專訊】陳奕迅今日舉行由香港現場演出及制作行業協會主辦的《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》網上慈善音樂會,以「日出日落」為主題,分早上6時及黃昏5時兩段時間,在兩個不同地方演出,為「演制抗疫基金」籌款,並為100名業界從業員創造工作機會。