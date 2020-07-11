超儀爆超蓮夢見爸爸 四太點頭認不捨 陳瀅送別賭王 何猷亨護花離開

賭王喪禮的大殮儀式昨午約1時15分開始，何家四房家屬於早上陸續抵達，三房何猷啟、四房何超盈及何猷君的子女都有到場。何超蓮與竇驍出現時大方十指緊扣，感情相當穩定。

陳瀅毋懼緋開再現身喪禮

四房何猷亨近日再傳與陳瀅復合，陳瀅前晚與無綫高層樂易玲到靈堂拜祭後，昨日中午再到殯儀館送別賭王，有工作人員接她入內，她見到在場傳媒有點避忌急步而行。陳瀅於大殮儀式後，跟何猷亨一同離開，見她神情凝重，二人不發一言。

一向深居簡出的林青霞與好友施南生結伴到靈堂致祭，她戴上太陽眼鏡及口罩，身穿背心黑裙。兩人逗留半小時離開，在門外給傳媒拍照，但未有接受訪問。

未有瞻仰遺容儀式

傳媒獲安排到採訪區觀看大殮儀式直播，直播室佈置以白色清雅為主，中央位置設大電視屏幕，四周擺滿花牌，演藝界有劉德華、周星馳、陳寶珠、蕭芳芳、周潤發、徐小鳳等送的花牌。

儀式中，家屬起身站立面向賭王遺照三鞠躬，猷啟、猷君、超盈的子女亦由大人手抱向遺照鞠躬，未有瞻仰遺容儀式。

何猷龍手捧父親遺照，三太陳婉珍用紙巾拭淚、超盈傷心落淚，超鳳、猷君輕抹眼角淚水。四太梁安琪由細女何超欣陪同離開，神情略帶憂傷。問她是否不捨賭王？她點頭示意。

盼父親不要忘記家人

何超儀與丈夫陳子聰離開殯儀館時，超儀雙手合十，向記者說：「有心，有心。」問到不設瞻仰遺容儀式？她說：「我不是治喪委員會成員，請問天機公關。（有否放下她選的陪葬品給爸爸，如她的唱片？）不輪到我擺，但已燒了很多東西給他。」

超儀稱希望爸爸向他報夢，如有任何需要，可報夢找她或其他兄弟姊妹，因為暫時只有何超蓮夢見爸爸。她亦不清楚父親確實下葬日期，笑言望父親不要忘記她們一家人。

她與丈夫之後到上環出席纓紅宴，問到父親喪禮完成心情會否紓緩一點？超儀說：「Daddy永遠在我心入面。」她表示老公會打她兩巴，叫她醒不要喊，安慰她。

是否認為父親對喪禮滿意？她說：「相信他好滿意，咁多人惜他，我們全部人都好感恩，Daddy最感恩，特別疫情時，所有人都來了。」陳子聰說：「Beautiful、Very good。」大讚喪禮搞得好。

她透露父親有很多紙紮品，什麼都有，有什麼最後說話和父親講？她說：「響心入面講咗，他應咗我，我叫他報夢唔好漏咗我，有什麼需要我會在人界燒畀佢。」

問到澳門追思會的安排？她說：「我唔知，我不是治喪委員會，所以不清楚。」

記者：林蘊兒 林祖傑

攝影：鍾偉茵 黃梓烜

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