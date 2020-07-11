大熱廖慧儀郭柏妍晉身複試 「40億千金」蔡頌思有約在身隨時Out

躋身第2輪面試的23名參選佳麗，昨午到電視城，同時為晚上的網上直播準備。眾人戰鬥力飈升，悉心打扮，低胸、露肩、曬美腿，各展美態。被稱「40億千金」的蔡頌思與廖慧儀手挽同品牌名貴袋現身，蔡頌思的手袋尺寸比廖慧儀大，不過蔡頌思相當惜身，是唯一不肯除口罩拍照的佳麗。

廖慧儀有男友親自接送

蔡頌思表示不想憑家底入圍，望大家用蔡頌思身分看待她，屋企人也很支持。家人可有在經濟上支持？蔡頌思自言有積蓄。TVB人工不高？她說可以的，當學習。談到曾與港姐冠軍袁詠儀和古天樂合演電影？她表示沒向二人問意見和取經，反而有問其他圈中人。可惜最後她與另一參選佳麗蔡小蝶都因合約問題，需要進一步處理才能繼續參選。

大熱廖慧儀和郭柏妍一白一黑現身，身穿連身入膊裙的廖慧儀，外表斯文，卻暗藏性感，大露背兼胸前通窿，突顯她豐滿上圍。有男友親自接送的她，承認參選後少了機會與男友見面，故爭取時間相處。男友可介意她泳裝示人？廖慧儀表示不會，工作上有時會影內衣照，只要不是全裸便ok。見她手揸名牌袋，她透露是男友送的，自己不是成日買名牌，條裙都是網購。首輪面試「十問九唔應」的郭柏妍，今次大方很多，狀態亦比上次提升，她解釋之前緊張，現已調整好心態。穿上粉紅色女神裙的何孟珊則大騷事業線，自言翻看過往港姐訓練口才。問會否為參選辭去護士工作？她說視乎大會需要。

經過幾輪面試後，眾參賽佳麗皆被網民起底。當中外表文靜的賴琦媛繼在網上面試被指「寸嘴」後，近日又被爆黑歷史，指她整容且愛到深圳夜蒲溝內地富二代。她說有留意，會在網上直播時澄清。記者再三追問她才否認整容和愛識富二代，希望直播時能澄清大家對她的誤解。

何君堯侄仔女友穿白衫現身

黃婉恩被爆是何君堯侄仔女友，參選後將與男友圖片刪除。身穿「白色衫」的她全程避談相關問題，問到可擔心被網友狙擊？她只說自己26歲，在英國出生及讀書，對於政治背景等問題一概不答。另外，已有粉絲在場為她影相拍片。陳煦凝被發現IG有大量性感相，她說TVB沒要求她刪相，但暫時也不會再上載。曾是肥妹仔的她透露由130磅減到95磅，想趁現在後生身材好便影多些相：「成世人都沒瘦過和靚過，所以想減肥靚一次，上圍也因此跌了兩cup。」她又否認下巴曾整容，稱由細到大都一樣。

吳秀明繼續拖「戰篋」到場

陳楨怡被指是「女版金宇彬」，她沒因此不開心，多謝大家留意，也曾有朋友說她似韓妹和吳佩慈。她表示每人都有其特別之處，不覺得眼細輸蝕。問她有何優勢？「心地好。（攞不到出來？）高度囉，我有175cm。」她大方認有男友，對方也支持她參選。

「翻版何超蓮」梁懿婷滿面暗瘡，22歲的她說可能因青春期，加上近排轉食素，身體未習慣，出門前已狂敷面膜急救。之後會晤傳媒時面青兼浮腫，她透露因遇上生理周期，望大家體諒。吳秀明繼續拖住「戰篋」到場，她笑說裏面放了大量零食，因上次面試有佳麗叫餓，所以分享朱古力給對方。笑她想「食肥」對手？她說自己也喜歡食。

記者：陳釗

攝影：劉永銳、孫華中

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