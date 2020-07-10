【開箱】韓國綜藝《小屋漫遊韓半島》 呂珍九化身地獄廚神

駕露營車尋幽探秘

《小屋漫遊韓半島》於上月11日起，逢周四在韓國播放；香港地區則延至上月30日首播，並於周二播出。節目講述呂珍九、成東日及金希沅以露營車為「家」，周遊韓國各地，包括江原道古城、三浦海水浴場、濟州永樂里等，都是旅遊節目較少提及的地方，頗有尋幽探秘之感。

首集講述呂珍九等人駕着露營車，一早從首爾出發，足足花了6小時才到達江原道，太陽都快要下山，他們只好匆忙把車停泊在沙灘上，並開始準備晚餐。這集請來曾與成東日合演韓劇《回答吧！1988》的羅美蘭及惠利當嘉賓，兩人協力架起帳篷等設施。眾人在沙灘上烤肉、在露營車內燉湯，利用當地買來的新鮮食材，製作出豐盛晚餐。由於露營車就泊在海邊，早上享受日出美景。數日旅程沒有安排任務，他們就只是食和瞓，相當寫意。

緊張弄出怪味燉湯

《小屋漫遊韓半島》除了美食和美景外，韓星展示真面目亦是賣點，例如呂珍九拍劇時英俊瀟灑，現實卻是炮製怪味燉湯、苦味咖啡的地獄廚神。呂珍九昨日透過視像通訊軟件接受各地傳媒訪問，自言平日亦會下廚，主要透過YouTube睇片學廚藝，他為學冲咖啡，足足花了10小時，「雖然失敗多次，令到大家受驚，其實我不是這麼差的，只因欠缺露營經驗，一時緊張才會失手，請大家期待我日後的表現」。呂珍九自爆最近學懂煮意大利粉，且看日後會否在節目大顯身手？

節目另一賣點，正是每集邀請不同嘉賓亮相，首集請來羅美蘭及惠利，接着有《山茶花開時》孔孝真及《浪漫醫生金師傅2》李聖經，其後有《德魯納酒店》IU登場。呂珍九承認親自邀請IU客串，「早前合作《德魯納酒店》，彼此相處半年，還一起去過旅行，早已變得熟絡，希望大家看到IU日常的另一面。」

羨慕成東日很幸福

呂珍九、成東日及金希沅三個大男人之間的真情對話，同樣值得留意。呂珍九曾在節目中透露，希望組織幸福家庭，呂珍九昨日被問到有否結婚計劃？他笑說不知道，從沒想過何時結婚，或者擇偶條件，純粹是因為看到成東日擁有幸福美滿家庭，才對婚姻產生憧憬。

被問到會否考慮參加戀愛真人騷？呂珍九即大笑說要「想一想」。呂珍九坦承拍攝本節目，令他獲益良多，「成東日與金希沅雖然表面很搞笑、頑皮，私下會跟我分享演戲及人生經驗，我在他們身上學到很多」。