《歡樂合唱團》娜雅雷維拉湖上失蹤 美警推斷遇溺身亡 小艇遺下4歲稚子

1987年生於加州的娜雅雷維拉，憑美劇《歡樂合唱團》扮演啦啦隊隊長Santana Lopez而為人熟悉，2014年跟《吸血新世代》男星賴恩多斯（Ryan Dorsey）結婚，其後傳出娜雅家暴丈夫，結果鬧上法庭，二人於2018年離婚，兒子Josey撫養權歸娜雅所有，從此相依為命，娜雅不時透過社交媒體上載母子合照，狀甚溫馨。

母子湖中嬉水

當地時間前日下午1時左右，娜雅偕Josey同遊皮魯湖，母子泛舟湖上，大約3個小時後，租用小艇的時效已過，但仍不見二人蹤影，直至有遊客發現Josey獨留艇上，當時他正在睡覺，卻不見娜雅在旁，於是報警求助。

加州警方接報後大為緊張，出動大量警員、蛙人及直升機，展開全方位搜索行動，可惜並無發現，直至晚上10時才停止。警方發言人表示，由於天色已晚，搜索行動暫停，翌日清晨將會繼續。

事後警方在發布會上引述Josey表示，他母子倆曾一同跳入湖中嬉水，穿著救生衣的Josey率先返回艇上，但娜雅一直未有出現，守候多時的Josey倦極而睡，直至遊客發現他為止。警方表示暫時未有證據顯示這是一宗惡作劇，經過初步調查，推斷娜雅已經遇溺死亡。

同劇拍檔祈禱

《歡樂合唱團》拍檔兼好友希達摩莉絲（Heather Morris）透過社交媒體呼籲：「請大家一起祈禱，好讓娜雅能夠返回我們身邊。」同劇演員Demi Lovato、Harry Shum Jr.、Max Adler及Iqbal Theba亦有留言打氣，祈求娜雅能夠平安歸來。

都說禍不單行，《歡樂合唱團》女主角莉雅米雪（Lea Michele）上月遭同劇黑人女星Samantha Ware揭發種族歧視惡行，同劇演員包括Alex Newell等加入圍攻行列，現正懷孕的莉雅只好公開道歉。相隔一個月後，輪到娜雅疑似遇溺失蹤，怎能不叫粉絲心碎？