老公胡兆明申請破產 葉玉卿：事情不是想像中嚴重

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據《The Real Deal》報道，胡兆明旗下3間有限公司申請破產，因為無法償還物業的按揭借貸，有關物業原本昨晨拍賣，有指物業總值1530萬美元。不過，有關拍賣延遲，稱胡兆明在紐約東區法院申請個人破產。有關消息初時未獲當事人證實。葉玉卿同屆亞姐朱慧珊，兩人一直保持聯繫，朱慧珊表示未聽聞胡兆明的經濟有問題，她要先了解。

葉玉卿昨晚向傳媒承認丈夫胡兆明申請個人破產，她稱事情不是想像中嚴重，破產重組對他們的正常生活影響不大。

住古堡開銀行坐私人飛機

葉王卿息影後在美國專心照顧家庭，老公胡兆明的生意愈做愈大，她是身家逾80億的富婆。2000年以5000萬港元買百年古堡作安樂窩，16,000呎有室外、室內泳池。胡兆明又在紐約興建商住大廈，2006年在紐約開銀行，一家五口旅行坐私人飛機。2012年，葉玉卿返港拍戲也是由私人飛機接送。不過，當時有傳胡兆明經濟出現問題，葉玉卿返港撲水，她為此開記者會澄清，提到老公的上市公司破產，但2000多萬美元對老公來說是蝕得起。

近年葉玉卿鮮有返港公開露面，反而大女胡芷欣（Victoria）遺傳媽咪的美麗基因，受傳媒注目，據稱葉玉卿兩名兒子也是學霸，二子胡可聰就讀美國康奈爾大學，成績優異。2016年，葉玉卿透露為爭取時間陪伴子女，賣出經營了10年的銀行。

葉玉卿疫情下到旗下超市幫手

幾個月前美國疫情爆發，葉玉卿接受傳媒訪問時，透露由於超市有些員工沒返工，她做老闆娘也親自出馬到超市幫手。