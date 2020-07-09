馬貫東曾窮得戶口剩單位數 背後3女人撐起演員夢

首次擔任男二，馬貫東（阿東）坦言壓力是有，但不算太大，反而之前拍《鐵馬戰車》更緊張，始終是他首套較重戲分的劇集，當時很「騰雞」，但經過在《愛‧回家》劇組3年，已訓練到他內心變得強大。對於在《那些我愛過的人》飾演患有亞氏保加症的古希晨醫生，表現獲觀眾讚賞，阿東很有滿足感。

他坦言難度最大是不想讓觀眾對亞氏保加症有誤解，患者並非智商有問題，只是有社交障礙，其他一切正常。故他拍攝前做足資料蒐集，例如看相關的紀錄片及戲劇，幫助他最大的則是跟3名患者接觸，讓他加深對這個症的了解，從這3人身上抽了可用的特徵放在角色上。

面對女神好緊張

劇中阿東對連詩雅（Shiga）一攬傾情，這段感情為觀眾帶來驚喜。二人首次合作，阿東自認比較怕醜，還要對住「民間女神」Shiga，甚為緊張，他說：「幸好開頭跟黃翠如一齊開工，她們聊天時，翠如會撩吓我，令我慢慢放鬆下來，之後大家開始有傾有講，沒了隔膜。」阿東笑言平時甚少演感情戲，親熱戲更不用說，全靠Shiga叫他放膽，他說：「她叫我不用怕，始終她拍得多電影，經驗比較豐富，電視都是親一親，在拍感情戲時，她能令我放鬆。」

現實中，阿東對感情事十分低調，若遇到心儀對象，他自認是「被動派」，不敢講出口。可有女生主動埋身？阿東自嘲這方面觸角較弱，並說：「其實我性格與角色有幾分相似，都是較靜，不喜歡說話和出街，喜歡宅在家。」

演《愛‧回家》增自信

至於阿東的演藝事業，一路走來不易，2007年參加無綫第21期藝員訓練班入行，頭10年多演不起眼的小角色，有些甚至連名都沒有；至2016年在《鐵馬戰車》中飾演警長「揚明」才開始有人認識。但數到成功入屋一定是處境劇《愛‧回家之八時入席》中的「十仔」，以及《愛‧回家之開心速遞》中的「博思」，讓他人氣急升，今次升呢男二，可謂捱出頭來。

不過阿東自爆30歲那年曾想過放棄，他說：「30歲對男人很重要，開始要諗成家立室和穩定的生活。但沒想到『揚明』一角咁受歡迎，之後又遇上『十仔』，《愛‧回家》絕對是我人生轉捩點，令我覺得可繼續行下去，那3年間不斷努力令自己進步，增加自信心，故可以說無《愛‧回家》，便沒有今日的馬貫東。」

母親和兩個姐姐在經濟上也給予他最大支持，阿東坦言頭10年人工不高，情况最差時要問媽咪攞錢，他憶述：「當時銀行戶口餘額剩單位數，撳都撳不出來，幸維持不是很久。她們也從來沒有給我壓力，一句打擊說話也沒說過，還很支持我繼續追夢。所以最好的報答方法就是努力賺錢，買個安樂窩給她們。」

不比較 做好本分

眼見同期訓練班同學楊明和張頴康等相繼上位，阿東自言不心急，因他一畢業便入TVB工作，人生閱歷不多，很多東西都是入到公司才吸收，覺得現在是適當時機，他說：「我覺得如果太早，反而可能會搞垮個角色。我不喜歡比較，因永遠有人比你好，做好自己本分便可。」

談到他與周嘉洛都是參演《愛‧回家》系列彈出，不過後者出道4年便憑「金城安」一角，奪得去年台慶頒獎禮最佳男配角。

阿東表示不能這樣比較，嘉洛在「廢青安」一角上處理得很好，很替對方開心，他說：「我都希望可以攞獎，但不會很執著。我不想因為獎項給自己壓力，我覺得觀眾口碑更重要。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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