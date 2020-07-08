林文龍暫別無綫 籌謀借人拍亞視劇 陳自瑤聞王浩信生日封嘴

無綫出身的林文龍，感謝公司多年的培育。現任亞視副總裁的他受訪時表示將來的事沒人知，但現階段應該是最後一次踏足電視城，當然會感觸。他透露公司最近收到很多劇本，有一套他都很喜歡，亦很想參與，但要處理公司的事很難抽身。

可會向杜之克「借將」拍亞視劇集？他表示現時兩間公司並非直接競爭對手，絕對有合作空間，不過要一步步來，他說：「公司預計下半年開始製作節目，綜藝節目預計8、9月開工，至於劇集希望有一個完整的劇本出來才開拍，最快要10月中，寧願集中製作有質素的作品，好過拍10多套垃圾。」

讚翠如演技進步

文龍大讚拍檔翠如劇中的演出，他日前與兩名導演開會，他們都讚翠如今次演繹較以往有明顯進步，他說：「拍攝時我看到她花很多心機，對自己有要求，很上心，劇集有這個成績，對她已有交代。」

對於演技獲讚，翠如表示沒壓力，因批評聲不會從此沒有，會繼續在批評聲中努力改善。劇集快將大結局，兩人表示不捨，文龍希望大結局當晚能與台前幕後吃飯敘舊；正忙拍《七公主》的翠如，表示已向監製請假數小時，希望一起看大結局。

王浩信騷肌賀37歲

連詩雅與陳自瑤亦對劇集大結局感不捨，連詩雅自爆在拍攝最後一日，忍不住攬着陳自瑤哭；陳自瑤則開心認識一班好朋友，很難得。

昨日是王浩信37歲生日，陳自瑤被問如何跟老公慶祝？她即落閘，表示私人事不回答。王浩信在社交網曬騷肌照片，留言：「今年給自己的生日禮物，在忙碌的拍攝進程，盡了全力，知道未是最好，但留下了一個記錄，一個里程碑，人生其中一件想做的事！感恩遇到角色需要的鞭策，繼續努力，繼續成長！」不少圈中人及網民留言畀like。

陳自瑤鬧爆劇中第三者

王浩信與陳自瑤不時傳婚姻出問題，王浩信又有不少緋聞。前晚陳自瑤分享劇中她幫連詩雅鬧爆第三者搶人老公的對白，寫道：「女人我見得多，好似你咁賤格嘅我都係第一次見，咁多男人唔鍾意，係要鍾意搶人老公嘅……」有網民讚她演得出色，亦有人留言問她是否感同身受？

記者：陳釗