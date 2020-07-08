何鴻燊四房成員今殯儀館守靈 超蓮超盈超欣奔波打點喪禮

明安排團體公祭 翌日大殮

賭王何鴻燊喪禮由何家四房合力籌辦，有稱他們聽取風水師蔡伯勵的後人意見，會舉行3天，今日四房成員在殯儀館守靈，明天安排團體公祭，後日舉行大殮儀式。消息稱何家為賭王選了一款價值800萬港元由楠木做的中式棺木，由於蔡伯勵後人推算今年沒適合下葬的日子，所以賭王的遺體於儀式後會暫放香港殯儀館內，再擇日移送到東華義莊，待明年擇吉日安葬位於摩星嶺昭遠墳場的何家家族墓園。稍後會在澳門舉行追思會。

白鮮花綠葉大型木架佈置靈堂

昨日早上開始有工作人員陸續將佈置靈堂用的大型木架、鮮花、綠葉等組件搬入殯儀館。現場所見，喪禮用的鮮花以白色為主。殯儀館的樓層指示牌顯示，由地下至2樓的所有靈堂均未寫上任何喪禮資料。據悉何家共訂了地下大堂、1樓及2樓共3層，可以容納近千人。

超蓮：多謝關心 唔方便答

何超蓮、何超盈及何超欣昨午3時許先後抵達殯儀館，她們都穿著黑色素服、戴孝及戴上口罩，逗留約1小時一同離開，何超盈上車後脫下口罩，神情哀傷。何超蓮拿着一本記事簿及筆，問她是否來打點喪禮事宜？她點頭。不過對喪禮的安排及佈置問題，她只說：「多謝關心，唔方便答。」之後乘車離開。約下午5時，二房何超瓊公關公司高層與工作人員離開殯儀館。

治喪委員會集港澳政商界名人

治喪委員會昨日公布由政商界人士組成的名單，全國政協副主席、前特首董建華擔任治喪委員會榮譽主任，另外兩名全國政協副主席何厚鏵與前特首梁振英擔任榮譽副主任。治喪委員會主任分別有特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠、中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應及澳門前特首崔世安。

委員方面有胡應湘、李兆基、李嘉誠、李國章、李國寶、汪明荃、何驥、沈祖堯、林建岳、周梁淑怡、范徐麗泰、夏佳理、孫明揚、唐英年、袁國勇、梁君彥、梁智鴻、梁愛詩、陳茂波、陳智思、曾鈺成、曾德成、郭炳江、郭炳聯、鄭若驊、鄭家純、霍震霆及譚耀宗等。

昨日刊登的訃告同時見到賭王17名子女、媳婿和孫仔孫女的名字。惟未見何超賢外籍丈夫Peter Kjaer的名字，他的名字之前有出現在訃聞。

記者：劉永銳