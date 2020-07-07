【開箱】樂壇天后Adele推薦《催命嬌娃》 約會強暴後的心理追兇

《香口膠》原創人新作

《催命嬌娃》於英國在BBC One播放，香港觀衆亦可透過HBO（NowTV ch115）及HBO Go欣賞得到。6月8日首播，全劇共12集，每周更新一集，每集約半小時，今晚播出的應該到第5集。

《催命嬌娃》描述女性在約會強暴後的生活及心理變化，但不是那類呼天搶地只有悲傷幽怨的劇集；正如Adele所言，是既有趣、哀傷又奇怪的體驗。扮演女主角Arabella的米姬拉高爾，外形看來有點像網球名將威廉絲姊妹「大細威」，有種原始美，其實她是加納移民第二代，在倫敦出生及長大。除了是演員，也同時是編劇、導演、監製、作曲者及詩人，堪稱跨媒體創作，米姬拉在《催》劇就身兼監製、編劇、導演及演員多職。現年32歲的她，亦曾演出過「神劇」《黑鏡》，不過她最受稱頌之作，是其創作及主演的劇場獨腳戲《Chewing Gum Dreams》，其後拍成劇集《香口膠》（Chewing Gum），並曾在影視串流平台Netflix播出。

《香口膠》講述24歲的Tracey，在家教嚴格的家庭長大，有着虔誠信仰，但同時對性極為好奇，希望盡快甩掉處女之名，因而鬧出連串笑料；此劇探討宗教、性自主、種族歧視及性知識不足等議題，除了迅即開拍第2季外，米姬拉高爾的生鬼演出，也為她帶來英國電視學院獎（BAFTA）最佳新人及最佳喜劇女演員殊榮。

「斷片」後陌生男子浮現腦海

來到《催命嬌娃》，米姬拉扮演的Arabella不再是對性好奇的處女，而是事業有成的作家，在街上走過，經常會有粉絲要求跟她合照及索取簽名。她在意大利認識了一名男友，不時會到當地拍拖。當她回到倫敦，出版社催稿，她悶極無聊，應朋友之約外出。翌日醒來發現自己額頭有傷，而且感覺異樣，對於之前一晚發生的事卻完全「斷片」，只記得在廁所門外，有一張陌生男子的臉來回躍動，這片段不斷在她腦海裏重播。Arabella為了追尋「斷片」期間發生何事，像查案般跟不同朋友「套取口供」，最後她知道可能被落藥迷姦，於是報警。也許誰是「兇手」並非Arabella最想要的答案，她更着重的是自己會轉變到什麽方向；強暴與上牀的共識，兩者界線又怎樣釐定？