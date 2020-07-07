澄清單文柔公開陳凱琳BB性別得對方同意 陳展鵬護妻：教得不好由我孭

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

陳展鵬對於太太單文柔疑偷步爆陳凱琳（Grace）第二胎性別，引致好姊妹反目，他護妻澄清：「昨日（前日）有不開心，不過大家一場誤會啫，我都有問過太太，她說問過才貼相，我叫她跟Grace溝通，Grace都有來電安慰老婆，無事。我都有叫她小心一點，如果有問題，我是她老公，我教得不好由我孭，最緊要不要影響大家感情。」

同劇拍檔傾育兒經

同劇的陳山聰做爸爸，陳展鵬戥對方開心，更派大利市做賀禮，他發現《超》劇男演員幾乎都榮升父親，可以開「爸爸谷」傾育兒經。

育有一女的他有否心思思立即追仔？展鵬表示要循序漸進，等太太適應育兒再計劃，他說：「湊小孩好多東西要學，太太要花時間為女兒搞好健康，單是搵適合奶樽已換了十幾個。」

榮升爸爸的山聰充滿喜悅，他表示太太Apple擇了吉日於7月1日誕子，陪太太入產房前，已感動得淚流披面，幸好負責為兒子剪臍帶無手震，他笑說：「無想像中那麼恐怖，就當豬粉腸來剪，過程好快。」

他表示在醫院時跟醫護學識為兒子掃風，回家後餵奶、換片交給太太和陪月，自己要先接受訓練才敢接手。

Jaco有5個契爺

Jaco出世後萬千寵愛，火速已有5個契爺，山聰說：「吳卓羲和郭政鴻是圈中契爺，另外3個契爺是圈外朋友。」由於疫情尚未穩定，加上山聰一直忙拍劇，他不打算為兒子擺滿月或百日宴，他說：「Jaco百日，接近我生日10月2日，應該只會跟家人食飯慶祝。」

他自爆兒子出世後，變得深閨，至於有否計劃再追多個？他笑言要睇太太意願，並說：「過一、兩年先再算，暫時要照顧好太太和Jaco先，太太話囝囝凌晨3點玩到5點先肯瞓。」

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