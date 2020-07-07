田啟文擬為中風李健仁籌醫療費

記者：柯美

致電田雞了解，身在橫店開工的田雞證實李健仁（阿仁）去年中風，他說：「阿仁自己在深圳居住，方便去內地不同地方工作，去年9月，當時還未發生疫情，他和朋友在深圳焗桑拿期間，突然中風，右邊身癱瘓，送院搶救，接受完開腦手術，保住性命後，即申請送回港醫治。」

他透露阿仁去年底已出院，在家休養及接受物理治療，他說：「他在醫院時，我有去探過他，他都認到我，半邊身手腳不靈活，但可以說話，不過因為開過腦的關係，有時會口齒不清。回家後，亦約埋幾個朋去屋企探他，鼓勵他做物理治療，他見到朋友都好開心，但疫情期間無見，但和他太太有保持電話聯絡。」

物理治療費昂貴

有傳阿仁經濟出現困難，他發起籌款活動？田雞坦言有人提議過幫阿仁籌款，並說：「有朋友提議過，但要尊重阿仁和他家人的意願。（經濟是否有問題？）肯定有，做物理治療好貴，他之前住了一個月療養院，使了不少錢。因疫情關係，我又去了內地工作兩個月，所以未有再跟進，我會再打電話給李太溝通下。」

「如花」角色最經典

現年59歲的李健仁與周星馳是中學同學，經周星馳介紹入行做幕後，於1992年，他反串女裝客串《武狀元蘇乞兒》展開幕前工作，成為周星馳御用配角，《百變星君》的小虎、《國產凌凌漆》的陀地妹、《食神》的學生、《回魂夜》的大孖等，令觀眾留下深刻印象，但最經典當然是《九品芝麻官》中濃妝艷抹、手指尾撩鼻、不男不女的「如花」，之後「如花」更成為他的暱稱。