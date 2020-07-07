苗僑偉拍動作戲不怕骨頭脆 陳瀅努力減肥「牀戰」黃宗澤

Bosco在上集《飛虎之雷霆極戰》吻完張曦雯，今集則與陳瀅咀嘴，而且還有牀戲。劇中飾演O記Madam的陳瀅說：「因為疫情，之前困在溫哥華，大吃大喝下肥了不少，要努力減肥才可拍這場牀戲。而且又要練手指力，因日前拍攝時，才發覺手指不夠力開槍。」一身飛虎打扮的蔡思貝早前得知能參與《飛虎3》演出，即時展開操練，她說：「做Gym、拉筋兼控制飲食，起碼要搵番條腰，之前拍《踩過界II》演癲姐，角色不修邊幅，所以無顧及身形。」

張兆輝開心主演內地劇受歡迎

新加入拍《飛虎3》的郭晉安飾演微生物學家，笑謂在酷熱天氣下，慶幸暫時無動作場面。受疫情影響，他與張兆輝的內地工作全部停頓，張兆輝主演的內地劇《錦繡南歌》正在內地熱播中，也無法參與宣傳，但得知該劇全國點擊排首位感開心。雖然掙少了，但他們認為最重要身體健康，希望疫情快點過去，大家有工開。

記者：柯美

攝影：黃梓烜