笑仔女在加國好開心 鍾嘉欣fit爆出關試造型

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

鍾嘉欣昨日現身電視城，為新劇《兒童醫院》試造型，由於一切要保密，故她遇傳媒時也不敢停步接受訪問。雖然已一段時間沒有拍劇，但她身形纖瘦，狀態fit爆。

趁居家隔離14天熟讀劇本

鍾嘉欣返港接受居家隔離14天，正好趁這段時間閉關睇劇本，但也要邊看子女的照片作精神支持。問她返港開工，一對子女不能經常見到媽咪，豈非很慘？鍾嘉欣笑說：「不慘，他們還好開心呀！」

傳酬勞300萬 戲鬥周家怡

《兒童醫院》是無綫重頭劇，傳聞以300萬酬勞吸引鍾嘉欣返港參與演出外，還有鄭嘉穎、馬國明、周家怡及羅仲謙主演。今次鄭嘉穎是相隔3年回巢無綫拍劇，而且是首次挑戰醫生角色。周家怡則離開無綫8年再回巢坐女主角位置，將與鍾嘉欣大鬥演技，據稱周家怡在劇中跟鄭嘉穎飾演夫妻角色。至於鍾嘉欣與馬國明有感情線，還被羅仲謙暗戀，36歲鍾嘉欣雖然已是兩個小朋友的媽咪，要成為兩男的爭奪對象，她的狀態也fit爆。

與視后無緣 多次入圍均落敗

鍾嘉欣2004年加入香港娛樂圈，受無綫力捧，亦有觀眾緣，婚前不乏代表作，令觀眾留下印象。她多次入圍爭視后，可惜跟視后獎項無緣，今次參演的《兒童醫院》，監製方俊華與編審潘漫紅是《導火新聞線》的拍檔，周家怡也是演此劇而受外界賞識。《兒童醫院》的幕前幕後組合有睇頭，鍾嘉欣回應傳媒也說很期待。未知是否能為她爭取到多年來失落的視后榮譽。