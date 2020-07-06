【開箱】《生命之光》 疫境父「女」情

一場疫症 女性幾乎絕種

基斯艾費力自編自導自演的《生命之光》（Light of my Life），去年2月參加柏林影展，放棄了主競賽單元，只在副線的全景單元（Panorama）舉行首映；之後在美加兩地上映，總票房不足55萬美元，相當慘淡。反觀影評網站爛番茄的影評，卻普遍給予正面評價。看來「性騷擾」舊帳對他的影響猶在，以戲論戲的影評人倒保持中立。

《生命之光》講述一場疫症，幾乎奪去全球所有女性的生命。在美國中西部小鎮，一對父女生存下來，兩人在森林覓食，遠離危險人物。保護11歲女兒Rag，成為爸爸的最大目標。他示範給女兒如何依賴大自然而活，教育她道德與歷史，同時爸爸也會嘉許和鼓勵Rag，提醒她母親是怎樣的人。不過危險還是在失衡世界中慢慢逼近，兩人能在疫境中生存下來嗎？

在蠻荒繼續學習

全片大部分是扮演爸爸的基斯艾費力，與飾演Rag的童星安娜尼奧斯基（Anna Pniowsky）對話，偶爾穿插《使女的故事》伊莉莎伯摩斯（Elisabeth Moss）扮演的母親，與爸爸及Rag仍在襁褓的回憶片段。片中父女倆有一套生存法則，他們在森林生活，晚上在帳幕外綁上餐具，提醒動物及陌生人靠近。遇見人，父親會向外謊稱Rag名叫Alex，是一名男孩。其實不止女性瀕臨滅絕，年輕人同樣罕見。

即使滿是世界末日的氣氛，爸爸還是盡量傳授Rag知識，不管是求生的，還是課本上，甚至他編撰的睡前故事。理應變成蠻荒的地方，在這對父女身上，看不見禮崩樂壞的痕迹。

森林終究不是久安之所，父女偶然會到空房子借宿，但守禮到只在客廳紮營。父親卻總是擔心女兒的性別被揭發，帶來不堪設想的後果。女孩的本性是掩蓋不住的，看到衣櫃裏漂亮的衣服，還是會逐一穿戴，換來的是父親嚴詞斥責。電影尾聲，讓他們留宿的Tom問，Alex是女兒吧，爸爸最初不敢回答；Tom後來說，他家中的女人，數周內死了9個，爸爸很受觸動，才首次承認Rag的身分。

結局難言喜或悲，只可說艱辛的未知，就在前面，女兒安慰受傷的父親說：「這是愛的冒險。」

全片僅兩女角

全片只出現兩名女性，Rag及回憶裏的媽媽，不是有性命之虞，就是已成為疫症亡魂；想起衆多恐怖片、驚慄片的方程式，最後生還者大部分是女性（《異形》的薛歌妮韋花），代表了生兒育女的重任，隱喻人類傳承，不致絕望。如果《生命之光》的大橋變成奇情驚慄片，又會是怎樣的結局，會成為賣座電影嗎？

上映日期：7月9日