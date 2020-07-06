搶先爆陳凱琳再佗仔 單文柔認錯道歉

產前派對 蜜蜂做主題

Grace昨日透過短訊回覆《明報》，她說：「好開心，諗起哥哥同細佬的關係會好好，一齊玩車車，做運動，希望細佬出世健健康康。（為何揀黃色小蜜蜂為主題？）Bee（蜜峰）是想玩同音，Baby即是Ba-Bee，加上覺得小蜜蜂好似好得意，而且用白色、黃色亦都無分男或女，未宣布性別之前可保持神秘感。（老公鄭嘉穎心情比第一胎是放鬆還是更緊張？）都是有少少緊張。」

前日出席Baby Shower的有好姊妹龔嘉欣與懷孕的譚凱琪，還有單文柔發生小插曲。Grace本安排昨日公開佗男B的喜訊，但單文柔前晚已在社交平台分享派對的開心時刻，消息曝光了，Grace大方留言多謝她出席。有網民指單文柔應等Grace先公布，她為此道歉，解釋自己未注意，是應該等主人家先公布的。

記者：陳釗

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