一家三口行街置裝 為子備戰模特兒暑期工 馬德鐘操肌拍新劇

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

前日下午馬德鐘一家三口到尖沙嘴大型商場閒逛，雖然戴上口罩，不過3人身形實在太高大，加上夫婦戴黑超又情侶裝，有市民認出他們，並投以注目禮。3人走入一間鞋店各自找心水，馬德鐘與太太品味一致，對揀鞋有商有量，較喜歡長青耐看款式。熱愛游水及健身的兒子，則主攻波鞋，一口氣試了4對，除詢問父母意見，店員亦落力招呼。

兒子當私人教練

52歲的馬德鐘狀態依然大勇，飾演警隊精英多次的他，已深入民心，據知在《飛虎之壯志英雄》他需要揹負重型裝備，故不敢怠慢，事前做足準備工夫，一有時間便入健身室「舉鐵」，努力谷出麒麟臂和44吋胸肌。馬太張筱蘭透露，因兒子是游水金牌泳將，故負責為爸爸擔任私人健身教練幫手操弗，父子乘機一齊鬥型鬥爆肌，最重要操出健碩身形的同時又夠健康。

拍劇自備食物

演出經驗豐富的馬德鐘，預告烈日當空下拍劇，必定會曬得黝黑膚色，還有心理準備開工期間辛苦：「天氣好熱，加上拍動作戲要講求體能應付，希望各方面出來效果都好。今次是拍邵氏的劇，因未開工暫時未知安排。平日開工我多數自己煮預備食物，不過天氣炎熱，要考慮食物保存問題；另外，亦會準備充足的水，起碼自己照顧好自己，以免被人照顧太多。」近年茹素的馬德鐘，不擔心體力因此不夠，因為知道可以從植物及豆類食品吸收營養補充，代替肉類所含的蛋白質。

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