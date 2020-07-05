【開箱】後生仔抖音新挑戰 推舊戲《勁凹》登熱播榜

抖音今年首季用戶急升

未知是否受新冠肺炎影響需要居家抗疫，據報今年首季超過3億用戶下載抖音，破了流動應用程式（app）單季最多人下載的紀錄，截至今年5月，抖音累計20億用戶。除了跳舞，抖音社群也愛記錄看到某些節目或影片的反應表情，並視之為挑戰。以《禁室365天》為例，這齣講述西西里島黑幫頭目綁架心儀女子、逼對方在一年內愛上自己及自動獻身的三級片，被抨擊為美化綁架及斯德哥爾摩症候群，在影視評論網站爛番茄，更罕有得到零分；按照Netflix最新計算瀏覽量準則，觀賞兩分鐘已當一次，《禁》片上月初上架後，迅即登上十大點播榜前列位置，而且不止是美國，全球多國都有此現象。據《紐約時報》日前報道，抖音的年輕用戶是此片最大推手，不少人拍低自己看《禁》片時的反應，並上載到抖音。其中一名18歲用戶Noah Holifield受訪時表示，他沒料到在Netflix會看到這類戲，以為有線頻道深夜才會播放成人電影。據悉Noah在抖音看《禁》片時的驚訝表情，累積逾260萬瀏覽次數。部分抖音用戶又會惡搞片中對白，同樣成為瘋傳片段。

《禁室365天》熱播，Netflix的演算法加上有抖音用戶推介，據《綜藝》雜誌網站報道，《無可挽回》阿根廷導演加斯帕盧埃（Gasper Noe）2015年的舊片《勁凹》，曾在康城影展放映，3年前在美國Netflix上架。該片由《夜行動物》卡爾告士文（Karl Glusman）伙拍法國女星艾奧美慕洛（Aomi Muyock）主演，講述到巴黎留學的美國電影學生Murphy，與法國女友Electra愛得火辣，更跟隔鄰女生Omi展開「多人運動」；某次Electra外遊，Murphy卻與Omi暗地搭上，更令對方懷孕。Electra傷心離去，Murphy最終與Omi及兒子過着住家男人生活。直到一天，他突然收到前度失蹤的消息，思緒沉淪在回憶之中。

抖音用戶看《勁凹》「O嘴」

據悉《勁凹》有不少意識大膽的牀戲，有看過《禁室365天》的抖音用戶拍片推介之餘，又提議其他用戶拍片記錄看開場一幕戲的表情反應，不少人響應，而且他們的「O嘴」表情片段，瀏覽量都以千計算。大部分受訪的抖音用戶表示，其實沒看到完場；受訪者Isela Sule稱覺得該片太多「愛情動作」戲，感到很滋擾，所以未看到結局就關機；部分用戶則批評《勁凹》節奏慢，感到有點沉悶。事實上該片在Netflix的版權下月就會結束。

加斯帕盧埃向來是很富爭議的導演，《勁凹》當年以3D版本在康城舉行首映，由於牀戲過激，不少觀衆受不了中途離場；但其實牀戲之外，該片亦探討性與愛的本質。倒是上月底登上Netflix十大熱播榜後，男主角卡爾告士文當年如何準備拍「愛情動作」鏡頭的訪問，再次被翻出，他也算是受惠者之一。