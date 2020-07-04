【開箱】《惡．迴家》 宋智孝冒認家人 設局捉「聖女」

失蹤25年妹妹現身

《惡．迴家》由建築師金武烈的妻子車禍喪生，揭開故事序幕，講述金武烈帶着年幼獨女，離開傷心地，搬回父母的大宅，與雙親同住。喪妻半年後，金武烈的情緒依然未能平復，公私兩忙，精神飽受煎熬。他失去妻子發生意外時的記憶，要靠精神科藥物及催眠治療。此時，失蹤25年的妹妹宋智孝突然出現，金武烈的父母欣喜若狂，但他充滿疑惑，因當年妹妹失蹤是他失誤所致，所以他無法說出疑慮。

宋智孝很快便融入家中，家人似乎很依賴她，家中大小事務都由她一手包辦，不過怪事開始發生。在家中工作多年的傭人突然失蹤，新聘回來的男看護與身體殘障的母親過從甚密，個性孤癖的女兒視智孝為至親，金武烈還發現宋智孝出現在妻子的車禍現場。金武烈深信這並非巧合，但他正接受精神科治療，沒有人相信他的話，就連警察也開始懷疑他與傭人失蹤一案有關。其實這一切都是宋智孝在背後搞鬼。她是某極端教派的神職人員，接近金武烈一家是想帶走其女兒，成為教派的「聖女」。新聘回來的男看護、家務助理，甚至金武烈的精神科醫生等，也是宋智孝安插的同黨。

金武烈由頭帶到尾

《惡．迴家》以驚慄、懸疑為賣點，可惜片中驚慄情節不多，若觀眾當它是鬼片，要有「嚇一跳」感覺，應該會有點失望。宋智孝陰森的表情，雖然讓人毛骨悚然，但也未至於驚嚇。雖然如此，劇情鋪排不錯，宋智孝融入金武烈家中後，家人的情緒與生活看似平淡，但暗藏古怪，電影後半段逐一把謎團揭盅，過程緊張刺激。

曾參演《急診男女》、《瘋騷小男人》的宋智孝，形象一向率真，在《Running Man》有「懵智」稱號，今次她在《惡．迴家》突破過往形象，呈現冰冷且懾人一面，表現理想。至於男主角金武烈，曾參演《人狼》、《誠實選舉媽》，香港觀眾對他認識不深，不過今次他在戲中由頭帶到尾，戲分甚重。

女導演本是小說作家

《惡．迴家》導演孫元平是小說作家出身，首部長篇小說《杏仁》，曾獲韓國第10屆「創批青少年文學獎」，《惡．迴家》是她首次執導的劇情長片。孫元平在韓國電影藝術學院主修導演，拍過數部短片，今次自編自導的《惡．迴家》，表現合格。可惜撞正新冠肺炎疫情，原定今年初在韓國上映，兩度延期至上月初才開畫，觀眾入場意欲低迷，《惡．迴家》上映約3周，僅收48億韓圜（約3100萬），約53萬人次入場觀看。據悉該片入場人次要達150萬才收支平衡，可謂損失慘重。

上映日期：7月1日