性侵受害者Duffy去信Netflix 要求《禁室365天》下架

威爾斯女歌手Duffy憑2008年處女大碟《Rockferry》一炮而紅，不單成為當年英國最暢銷唱片，更贏得格林美最佳流行專輯獎，後來突然銷聲匿迹，令粉絲摸不着頭腦。直至今年2月，Duffy透過社交媒體解釋，為何自2010年發表專輯《Endlessly》後再無新作。事緣她在餐廳內遭人落藥，然後被送到海外，在酒店房內被強姦，事件令她大受打擊；後來再發生勒索事件，另有3名狂迷試圖闖入其寓所，Duffy終於報警求助。她給黑斯廷斯的信件中請求Netflix及製作公司應該更負責任，認為《禁室365天》把綁架及性販賣等嚴重罪案變成色情娛樂；又要求看過此片的觀衆反思，現實中綁架、性販賣等在片中都被美化。

提起莫朗尼，他可說憑《禁室365天》一炮而紅，當日電影上架，他在社交媒體Instagram的追隨者人數才20萬，現已飈升至750萬，不足一個月上升了逾37倍。